Preminula je glumica Jasna Malec Utrobičić

Poznata hrvatska glumica Jasna Malec Utrobičić, koja je ostvarila bogatu karijeru na kazališnim daskama, televiziji i filmu, preminula je u 80. godini života. Vijest o njezinoj smrti obitelj je potvrdila u nedjelju navečer, javlja Dalmacija danas.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Rođena je 30. rujna 1944. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju te potom studirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Najveći dio svoje karijere provela je u Splitu, gdje je više od trideset godina bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Veliku popularnost je stekla ulogom Dragice Odak u popularnoj seriji ''Ruža vjetrova''.

