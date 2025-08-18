TUŽNA VIJEST /

Preminula je glumica Jasna Malec Utrobičić

Preminula je glumica Jasna Malec Utrobičić
18.8.2025.
Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Veliku popularnost je stekla u glumeći ulogu Dragice Odak u popularnoj seriji ''Ruža vjetrova''

18.8.2025.
8:10
Miranda Cikotic/pixsell
Poznata hrvatska glumica Jasna Malec Utrobičić, koja je ostvarila bogatu karijeru na kazališnim daskama, televiziji i filmu, preminula je u 80. godini života. Vijest o njezinoj smrti obitelj je potvrdila u nedjelju navečer, javlja Dalmacija danas.


Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Rođena je 30. rujna 1944. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju te potom studirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Najveći dio svoje karijere provela je u Splitu, gdje je više od trideset godina bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Split.


Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Veliku popularnost je stekla ulogom Dragice Odak u popularnoj seriji ''Ruža vjetrova''.

