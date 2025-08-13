Preminula dječja zvijezda hit serije: Uzrok smrti nije poznat

Američka glumica Danielle Spencer najpoznatija po ulozi Dee Thomas u popularnoj seriji ''What’s Happening!!'' preminula je u dobi od 60 godina. Tužnu vijest potvrdio je njezin kolega Haywood Nelson koji je za The Hollywood Reporter rekao da je Spencer preminula u ponedjeljak u bolnici u Richmondu u Virginiji.

''Puno je patila, ali je sve podnosila s nevjerojatnom hrabrošću'', izjavio je Nelson za spomenuti medij.

Uzrok smrti još nije objavljen. Njezin se kolega Haywood Nelson oprostio od nje i na društvenim mrežama.

''Dr. Dee... Naša briljantna, draga, pozitivna i hrabra ratnica konačno je pronašla mir i oslobođenje od okova ovoga svijeta i vlastitog tijela. Slavimo Danielle Spencer i sve što nam je dala, iako s tugom javljamo da nas je napustila nakon duge borbe s rakom'', napisao je Nelson na Instagramu.

Inače, Danielle je 2014. godine saznala da boluje od raka dojke, nakon čega je prošla kroz dvostruku mastektomiju. Četiri godine kasnije, morala je hitno na operaciju mozga kako bi joj uklonili hematom. Taj je hematom bio posljedica prometne nesreće iz 1976. godine koja se dogodila tijekom snimanja druge sezone serije ''What’s Happening!!''. Nesreća je tada odnijela život njezina očuha Tima Pelta, dok je Danielle završila u komi koja je potrajala nekoliko tjedana.

Nakon buđenja, prošla je šest mjeseci intenzivne fizikalne terapije, oporavljajući se od slomljene ruke, noge i zdjelice.

