Politički vrh oglasio se povodom smrti Gabi Novak: 'Ostavila je neizbrisiv trag'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izrazili su duboku sućut povodom smrti legendarne hrvatske pjevačice Gabi Novak, istaknuvši njezin izniman doprinos domaćoj glazbenoj sceni.

“S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku velike dive hrvatske glazbe, neponovljive Gabi Novak. Njezine iznimne vokalne izvedbe, emotivne glazbene interpretacije i jedinstvena osobnost obilježile su dugogodišnju pjevačku karijeru u kojoj je superiorno vladala hrvatskom scenom, zajedno s Arsenom Dedićem, s kojim je osim obiteljskog dijelila i glazbeni put”, poručio je premijer na službenim stranicama Vlade.

Plenković je naglasio kako je Gabi Novak bila “istinska glazbena zvijezda koja je svojim pjesmama zauvijek obilježila naše, ali i živote mladih generacija u dolasku”. Podsjetio je i na njezinu veliku popularnost i utjecaj na brojne buduće glazbenike.

“Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo. Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi”, zaključio je premijer u poruci sućuti obitelji.

Na svom Facebook profilu, oglasio se i Milanović gdje je otkrio kako je uz glazbu Gabi Novak i sam odrastao.

"Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu. Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav. Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi. Izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima pokojne Gabi Novak", napisao je.

Odlaskom Gabi Novak, hrvatska glazbena scena izgubila je jednu od svojih najprepoznatljivijih i najcjenjenijih pjevačica, čiji će glas i pjesme ostati dio kulturne baštine.

