Poznati redatelj otišao plivati i nikada se nije vratio: More ga odnijelo pred očima obitelji

Jedan od najpoznatijih ruskih kazališnih redatelja Yuri Butusov preminuo je u 64. godini života, odnosno, utopio se u moru tijekom odmora u Bugarskoj. Tragedija se dogodila u turističkom mjestu Sozopol, gdje je redatelja iznenadio val koji ga je srušio i odnio. Njegovo tijelo pronađeno je i prevezeno u Burgas. Glumica Barbara Shmykova i redatelj Alexander Molochinov potvrdili su da je Butusov u trenutku nesreće bio na odmoru s obitelji.

Direktor kazališta Vahtangova Kirill Krok rekao je kako je tog dana otišao plivati, iako je na moru bila lagana oluja. Nije se uspio izboriti s valovima i potonuo je.

Inače, Yuri Butusov rođen je 24. rujna 1961. u Gatčini, u Lenjingradskoj oblasti. Završio je Lenjingradski brodograđevni institut i neko vrijeme radio u struci. Bio je aktivan i u konjičkom sportu. Godine 1996. završio je studij režije na Državnoj akademiji kazališnih umjetnosti u Sankt-Peterburgu. Na poziv Vladislava Pazija, iste godine počeo je raditi kao redatelj u Kazalištu Lensovet.

Njegova diplomska predstava U očekivanju Godota donijela mu je veliku slavu. U glavnim ulogama nastupili su Konstantin Habenski, Mihail Truhin i Mihail Porečenkov. Predstava je osvojila dvije nagrade Zlatna maska i nagradu za najbolju režiju na festivalu Roždestvenski parad.

Godine 2002. Konstantin Rajkin pozvao ga je u kazalište Satirikon, gdje je postavio Ionescovu verziju ‘Macbetha’. Kasnije je na istoj pozornici režirao i Rikarda III. (2004.), Kralja Leara (2006.), Galeba (2011.) i Othella (2013.). U Kazalištu Lensovet radio je do 2004. godine, a 2011. se vratio kao glavni redatelj. Butusov je tijekom karijere surađivao s mnogim poznatim ruskim glumcima i ostavio dubok trag u kazališnom svijetu. Njegov rad, posvećenost i osobit stil donijeli su mu priznanja i poštovanje publike i struke, a vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je kazališnu zajednicu u Rusiji i šire.

