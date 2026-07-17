Mnogi joj zavide: Pogledajte što Kolinda Grabar-Kitarović čuva s prošlog Mundijala

Dok cijeli svijet s nestrpljenjem iščekuje finale Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) prisjetila se prošlog prvenstva i na Instagramu podijelila posebnu uspomenu. Objavila je fotografije na kojima ponosno pozira s jednim od najvrjednijih nogometnih suvenira.

Dragocjen kolekcionarski primjerak

"Uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva ove nedjelje, posebna uspomena iz Dohe iz prosinca 2022.", napisala je Grabar-Kitarović uz dvije fotografije iz Katara. Na jednoj u krupnom planu drži službenu loptu "Al Rihla", a na drugoj pozira s njom na šetnici s modernom panoramom Dohe u pozadini. Vrijednost ovog suvenira leži u potpisima koji se na njemu nalaze.

"Ovu službenu FIFA-inu loptu za mene su potpisali Leo Messi i Kylian Mbappé", otkrila je, dodavši kako je riječ o "dragocjenom kolekcionarskom primjerku i prekrasnom dijelu nogometne povijesti". Potpisi na lopti pripadaju kapetanima momčadi koje su se sučelile u finalu 2022. - Argentine i Francuske. Ta utakmica, u kojoj je Argentina nakon dramatičnih 3:3 slavila na jedanaesterce, smatra se jednim od najboljih finala u povijesti svjetskih prvenstava. Messi je tada postigao dva gola, a Mbappé nevjerojatan hat-trick, čime je vrijednost ovog suvenira postala neprocjenjiva za svakog ljubitelja nogometa.

Foto: WILLIAM VOLCOV/imago stock&people/Profimedia

Strastvena navijačica

Njezina objava stiže u pravom trenutku, samo dva dana uoči velikog finala 2026. godine u kojem će se za titulu prvaka boriti Španjolska i Argentina. Ljubav bivše predsjednice prema nogometu nije se smanjila, što je pokazala i tijekom ovog prvenstva, aktivno prateći i podržavajući različite reprezentacije te nedavno komentirajući imenovanje Slavena Bilića za novog izbornika Hrvatske.