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POSLALA ZNAKOVITU PORUKU /

Kolinda Grabar-Kitarović reagirala na ispadanje Portugala: 'Mala nogometna utjeha'

Kolinda Grabar-Kitarović reagirala na ispadanje Portugala: 'Mala nogometna utjeha'
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Nekoliko dana prije ove objave bivša predsjednica osvrnula se i na dvoboj Hrvatske i Portugala, komentirajući nastupe Luke Modrića i Cristiana Ronalda

7.7.2026.
11:07
Hot.hr
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) oglasila se nakon što je Španjolska u osmini finala Svjetskog prvenstva svladala Portugal i izborila plasman u četvrtfinale. U objavi na društvenim mrežama čestitala je Španjolcima, a njihovu pobjedu nazvala je "malom nogometnom utjehom".

Nakon što je Španjolska pogotkom Mikela Merina u sudačkoj nadoknadi pobijedila Portugal 1:0, Grabar-Kitarović je na Instagramu podijelila fotografiju slavlja španjolskih reprezentativaca.

Kolinda Grabar-Kitarović reagirala na ispadanje Portugala: 'Mala nogometna utjeha'
Foto: Instagram story

Uz fotografiju je na španjolskom jeziku napisala: "Bravo, Španjolska! Zaslužena pobjeda – i za neke od nas, mala nogometna utjeha."

Poruka bivše predsjednice protumačena je kao aluzija na nedavno ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala. Pobjeda Španjolske nad Portugalcima tako je, prema njezinim riječima, barem djelomično ublažila razočaranje hrvatskih navijača.

Grabar-Kitarović, koja redovito prati nastupe hrvatske reprezentacije, u objavi je označila i službene profile španjolskog te hrvatskog nogometnog saveza.

Ranije komentirala Modrića i Ronalda

Nekoliko dana prije ove objave bivša predsjednica osvrnula se i na dvoboj Hrvatske i Portugala, komentirajući nastupe Luke Modrića i Cristiana Ronalda.

Tom je prilikom podijelila poruku koju joj je, kako tvrdi, poslao prijatelj iz Sjedinjenih Američkih Država.

"Dopustit ću si slobodu citirati jednog svog američkog prijatelja koji mi je večeras poslao poruku: 'Ovo je Ronaldu posljednje Svjetsko prvenstvo. Istina je to i za Modrića. No, razlika je u tome što Modrić još uvijek može igrati jako dobro, a Ronaldo ne može'. Bez ikakvog nepoštovanja prema Ronaldu", poručila je Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar KitarovićSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Kolinda Grabar-kitarović
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