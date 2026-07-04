Kolinda naletjela na oca Luke Modrića u Torontu: 'Stipe, kapa do poda'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58), poznata je kao jedna od najvatrenijih navijačica hrvatskih sportaša. Nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u nogometu, gdje je bodrila Vatrene, podijelila je fotografiju emotivnog susreta iz zračne luke u Torontu. Slučajni susret dogodio se s osobom iznimno važnom u životu i karijeri kapetana Luke Modrića (40), a bivša predsjednica nije propustila priliku da mu uputi riječi divljenja i zahvale koje su odjeknule među njezinim pratiteljima.

'To što Luka radi, toga nema nigdje!'

Na povratnom letu iz Kanade, gdje je Hrvatska završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. nakon poraza od Portugala, Kolinda Grabar-Kitarović imala je, kako sama kaže, "posebnu čast" putovati s obitelji Modrić. Tom je prilikom nastala i fotografija s Lukinim ocem, Stipom Modrićem, koju je objavila na svom Instagram profilu. Na slici, snimljenoj u opuštenoj atmosferi aerodromske čekaonice, oboje poziraju s velikim osmijehom.

Njihov modni izričaj također je bio u znaku Hrvatske: Stipe je nosio crnu majicu posvećenu sinu s natpisima "Luka Modrić" i "Croatia", dok je Grabar-Kitarović nosila traperice ukrašene stiliziranim natpisom "Croatia" i srcem s uzorkom šahovnice. U opisu fotografije uputila je poruku Stipi koju je, kako navodi, ponovila već mnogo puta: "Stipi sam već sto puta rekla, i evo opet: to što Luka radi, toga nema nigdje! I morate biti ponosni".

Foto: WILLIAM VOLCOV/imago stock&people/Profimedia

Uloga roditelja kao ključ uspjeha

Grabar-Kitarović je iskoristila priliku i da naglasi važnost obitelji i roditeljske podrške, povlačeći iskrenu paralelu s vlastitim životnim putem. "Znam koliko roditelji igraju ulogu - da nije bilo moje mame i tate, ni ja ne bih bila ovo što jesam danas. Stipe, kapa do poda vama i cijeloj obitelji!", zaključila je. Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su u komentarima iskazali svoje divljenje, ostavljajući poruke poput "Uvijek pozitivna i Hrvatskoj odana", "Jedna, jedina naša predsjednica" i "Zauvijek predsjednica! Divna dama".

Bivša predsjednica poznata je po strastvenom navijanju, a tijekom boravka u Torontu plijenila je pažnju medija, osobito kada je Vatrene bodrila s tribina u upečatljivoj crvenoj haljini. Čak i nakon ispadanja reprezentacije, pokazala je da ne klone duhom, objavivši video u kojem pjeva domoljubnu pjesmu uz poruku "Još nije vrijeme za doma!".