Tko su ove zgodne djevojke? Pogledajte ovogodišnje finalistice Miss Universe Hrvatske

LEA TURKALJ, 23, Vukovar Obrazovanje/stečeno zvanje: studira sestrinstvo na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva u Osijeku Strani jezici: engleski Lea je velika ljubiteljica sporta i aktivnog načina života - svoju tjelesnu aktivnost i fizičku spremnost održava odlaskom u teretanu, trčanjem te pridržavanjem pravilne prehrane. Osim toga, svoje slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, u društvu obitelji i prijatelja, a važan dio njenog života zauzima i pas Jackie. Tijekom školovanja sudjelovala je u među školskim debatama na engleskom jeziku, što joj je uvelike pomoglo u razvoju komunikacijskih vještina. Osim sporta, ima i kreativni hobi – uvezivanje perlica (embroidery) na odjeću. Trenirala je mažoretkinje gotovo 10 godina, gdje je upoznala prijateljice za cijeli život i naučila se timskom radu. Bile su višegodišnje državne prvakinje, a 2019. su na Europskom kupu osvojile zlato u svim formacijskim kategorijama. Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se usmjeriti na važnost tjelesne aktivnosti i poticati na zdrav i aktivan način života. Sport nije samo put do snažnog tijela, on nas uči disciplini, upornosti i samopouzdanju. Kroz sport pomičemo vlastite granice i stvaramo bolju verziju sebe, ne zbog drugih, već zbog sebe - zato smatram da svi trebamo zapamtiti ovu izreku: 'Comparison is the thief of joy'.