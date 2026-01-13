FREEMAIL
SLOMIO BROJNA SRCA /

Žene uzdisale za njim, a bivša ga optužila za nasilje: Ovako danas izgleda fatalni 'McDreamy'

Žene uzdisale za njim, a bivša ga optužila za nasilje: Ovako danas izgleda fatalni 'McDreamy'
Foto: Moviestore/zuma Press/profimedia
Patrick Dempsey, američki glumac najpoznatiji po ulozi dr. Dereka Shepherda u hit-seriji Grey’s Anatomy, danas slavi 60. rođendan. Tijekom više od tri desetljeća javnog života izgradio je karijeru prepoznatljivu diljem svijeta, ali ostao je i lik kojeg nisu zaobišle brojne kontroverze.
Patrick Dempsey danas slavi 60. rođendan, a njegov put od mladog glumačkog talenta do globalne zvijezde bio je sve samo ne dosadan. Publika ga najviše pamti kao dr. Dereka Shepherda iz „Uvoda u anatomiju“, no iza glamuroznog imidža „McDreamyja“ stoji duga karijera puna uspona, filmskih i televizijskih hitova, ali i kontroverzi vezanih uz ponašanje na setu i turbulentan privatni život.

Kroz godine je mijenjao frizure, stil i uloge – od simpatičnog dečka iz romantičnih komedija do zrelog zavodnika. Njegova transformacija nije bila samo fizička, nego i profesionalna: od tinejdžerskog idola do ikone televizijske drame i ozbiljnog glumca s karijerom dugom gotovo četiri desetljeća.

U nastavku pogledajte kako se Patrick Dempsey mijenjao kroz godine – od prvih uloga do današnjeg jubileja.

13.1.2026.
7:07
Hot.hr
Supplied By Lmk/ipa/ipa/profimedia
Patrick Dempsey
