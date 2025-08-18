Ovo se viđa samo u filmovima: Thompsonova nećakinja objavom iznenadila javnost

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58) i kći njegova brata Dražena, posljednjih mjeseci sve češće privlači pažnju javnosti. Slikarica i vizažistica trenutačno uživa na odmoru sa zaručnikom, plesačem Ivanom Jarnecom.

Par je pozirao na brodu, a njihove romantične fotografije izazvale su brojne reakcije i oduševljenje pratitelja. Zajedno su proveli vrijeme u Kaštelima, a dio trenutaka podijelili su i na društvenim mrežama.

"Zajedno smo beskrajni poput mora", napisala je Lejdi u opisu fotografije na kojoj s Ivanom pozira elegantno dotjerana od glave do pete.

''Najbolji i najljepši par'', samo su neki od komentara.

Inače, zanimljivo je da je upravo Marko Perković Thompson zaslužan za njezino ime. Iako su je roditelji namjeravali nazvati Paola, stric je odlučio drukčije – kao prvo žensko dijete u obitelji, dobila je posebno ime: Lejdi.

