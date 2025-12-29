Sretne vijesti u domu mladog dinamovca: Zaručio se s dugogodišnjom partnericom

Mladi nogometaš Dinama, Gabriel Vidović (22), zaručio se sa svojom dugogodišnjom partnericom Julijom Knežević. Sretnu vijest s pratiteljima je podijelila upravo Julia, objavivši na Instagramu niz romantičnih fotografija na kojima je u prvom planu – zaručnički prsten.

Na jednoj od fotografija par pozira zajedno, a uz objavu Julia je napisala kratku, ali emotivnu poruku: „Ti si ono gdje želim biti zauvijek.“ Objavu su u kratkom roku preplavile čestitke i poruke podrške.

Iako su zajedno već nekoliko godina, par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Vidović je prvu zajedničku fotografiju objavio još u kolovozu 2020., tijekom ljetovanja u Grčkoj. Julia se bavi modelingom, a na Instagramu je prati oko 170 tisuća ljudi, gdje najčešće dijeli modne i lifestyle sadržaje.

Na njezinu profilu mogu se pronaći i fotografije s proslava Dinamovog naslova prvaka 2024., kao i Bayernovog trijumfa 2025. godine. Nedavno je otkrila i kako su proveli blagdane – par je pozirao ispred božićnog drvca u društvu svog ljubimca, uz poruku: „Vjera, ljubav i zahvalnost – pravi darovi Božića.“

