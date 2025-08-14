Ovako dobro tijelo, a ima 61 godinu? Lenny Kravitz bez majice izazvao lavinu komentara i rekao...

Za slavnog rokera Lennyja Kravitza (61) vrijeme kao da je stalo, a to je potvrdio i najnovijom objavom na Instagramu. Na fotografiji iz Las Vegasa, gdje je trenutačno 43 stupnja, Kravitz pozira bez majice, otkrivajući isklesane trbušnjake.

Komentari obožavateljica ne prestaju stizati: “Ima 61 godinu, pa kako?”, “Ovo me oraspoložilo” i “Samo jednom slikom doprinosi toplinskom valu” samo su neke od reakcija.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Inače, ovaj poznati glazbenik koji je rođen u svibnju 1964., poznat je po svom prepoznatljivom stilu i mladolikom izgledu, koji održava zdravim načinom života, redovitim treninzima i aktivnim rasporedom. Njegov atletski torzo već je odavno postao svojevrsni zaštitni znak.

Foto:

Otac je glumice Zoë Kravitz, a prošle godine objavio je dvanaesti studijski album Blue Electric Light.

Foto:

Album je snimio u svom studiju na Bahamima, svirao većinu instrumenata sam, a najavio ga je singlom TK421. Ovim izdanjem Kravitz se nakon pet godina vratio na scenu, donoseći spoj rocka, funka, popa i R&B-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Redatelj Arsen Oremović u RTL Direktu o dokumentarnom filmu 'Treći svijet'