Otkriven uzrok smrti legendarnog Ozzyja Osbournea

Legendarni pjevač grupe "Black Sabbath" i jedan od osnivača heavy metala, Ozzy Osbourne, preminuo je 22. srpnja u dobi od 77 godina. Vijest o njegovoj smrti šokirala je brojne s obzirom na to da je samo nekoliko tjedana prije održao oproštajni koncert sa svojim bendom. Sada je otkriveno koji je razlog odlaska "Princa tame", koji je iza sebe ostavio bogato glazbeno naslijeđe.

Prema smrtovnici do koje su došli The New York Times i The Sun, Ozzy je preminuo zbog srčanog zastoja i akutnog infarkta miokarda. Uz to, koronarna bolest srca i Parkinsonova bolest s autonomnom disfunkcijom navedeni su kao zajednički uzroci smrti. Smrtivnicu je u matični ured u Londonu predala kći legendarnog glazbenika, Aimee (41).

"S neizmjernom tugom javljamo da je naš voljeni Ozzy Osbourne jutros preminuo. Bio je okružen obitelji i okružen ljubavlju", objavila je Ozzyjeva obitelj nakon smrti. Iza sebe je ostavio suprugu Sharon (72), njihovu djecu Aimee, Kelly (40) i Jacka (39), dvoje starije djece Jessicu i Louisa iz prvog braka s Thelmom Riley te brojne unuke.

Glazbenik se u posljednjim godinama života borio s brojnim zdravstvenim problemima, Parkinsonovom bolesti i komplikacijama nakon pada 2019. ghodine.

Podsjetimo, karijeru je započeo s bendom "Black Sabbath" s kojim je promijenio glazbenu povijest, a kasnije je ostvario i značajan uspjeh kao solo izvođač. Brojni ga znaju na temelju reality emisije "The Osbournes", koja je prikazivala njegov život s obitelji u Los Angelesu.

Primio je brojne nagrade, kao što je pet Grammyja te zvijezdu na Hollywood Walk of Fame. Uz to, dvaput je uvršten u Rock and Roll Hall of Fame kao član "Black Sabbatha" i kao solo izvođač. Osim što je poznat po značajnim uspjesima, mnogi ga se sjećaju po divljačkom ponašanju i kontroverzama kao što je odgrizanje glave šišmiša i ubojstvo mačaka.

