Od manekenke do Prve dame: Melania Trump godinu dana nakon inaguracije i dalje dominira stilom

Prije godinu dana Donald Trump (79) je inauguriran kao predsjednik SAD-a, a na ceremoniji je prvi ples zaplesao sa suprugom Melanijom, nakon čega su im se pridružili članovi obitelji. Melania Trump (55), slovenska manekenka i Prva dama SAD-a, fascinirala je svijet svojim putovanjem od međunarodnog modelinga do Bijele kuće. Od svojih ranih godina u Sloveniji, preko manekenskih angažmana u Milanu i New Yorku, do braka s Donaldom Trumpom (79), Melania je uvijek bila u središtu pozornosti. Tijekom oba Trumpova predsjednička mandata, isticala se kao elegantna i sofisticirana prva dama, prisustvujući inauguracijama, državnim događanjima i humanitarnim aktivnostima. Njena inicijativa „Be Best“ za zaštitu djece i promicanje mentalnog zdravlja mladih pokazala je kako kombinira javnu ulogu s obiteljskim životom. U nastavku pogledajte neke od njezinih najupečatljivijih kombinacija.