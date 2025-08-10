Ovo su najluđe činjenice o Kylie Jenner: Evo zašto koristi lažno ime i što je plaši

Reality zvijezda, influencerica i poduzetnica Kylie Jenner od malih nogu odrasla je pred kamerama, a danas je jedno od najpoznatijih lica showbiza i beauty industrije.

Rođena je 10. kolovoza 1997. godine, a na svom Instagramu broji hordu obožavatelja: čak njih 393 milijuna zahvaljujući kojem je i ovu društvenu platformu također pretvorila u pravo poslovno carstvo. Također poznata je i po svom kozmetičkom brendu Kylie Cosmetics koji je donio veliki uspjeh. Forbes ju je 2019. godine proglasio najmlađom milijarderkom, iako su mnogi osporavali izraz "self-made" zbog njezine slavne obitelji.

Foto: Profimedia

Ovo su neke od najzanimljivijih činjenica koje se vežu uz njezin život:

Prvi make-up sa samo 6 godina

Već kao dijete nosila je ruž i olovku za oči na školske priredbe.

Opsjednuta rezanjem kolača

Kylie smatra da rezanje kolača iz središta prema van pomaže da duže ostane svjež.

Rijetka fobija na puder

Ne podnosi osjećaj brašna, pudera ili suhog praška na rukama, kaže da ju to “naježi i izluđuje”.

Koristi lažno ime na putovanjima

Da bi izbjegla paparazze, često koristi ime Kristen u hotelima i avionima.

Opsesija parfemom

Kylie je navodno spavala s parfemom svog bivšeg dečka da bi mu ostala bliže kad nisu bili zajedno.

Teške ekstenzije koje izazivaju glavobolju

Nekad je nosila ekstenzije trepavica toliko teške da joj je to izazivalo glavobolje.

Torbice koje skupljaju prašinu

Ima torbice koje vrijede preko 100 tisuća dolara, ali ih rijetko nosi van jer su joj previše vrijedne da bi se oštetile.

Luksuzna kućica za lutke

Svoj dom za lutke vrijedan milijune dizajnirala je sama s detaljima koji su prava mala umjetnička djela.

Ima osobnog trenera za smijeh

Da, to postoji! Navodno ima trenera koji joj pomaže kako da se smije prirodno i šarmantno pred kamerama.

Naručila je privatni avion da bi samo kupila sendvič

Jednom je navodno uzela svoj privatni avion da bi otišla u drugi grad samo da bi kupila određeni sendvič kojeg je željela jesti.

