Razgovarali smo s Esther: Njemica iz Konga pjesmom je osvojila društvene mreže i srca Hrvata

Živi u njemačkoj, a korijeni je vuku u afrički Kongo, udana je za Hrvata, a internet je osvojila pjevajući hrvatske i ostale estradne pjesme. Inače se bavi pjevanjem, a Esther (30) je prepjevala pjesme mnogih regionalnih pjevača među kojima su Miroslav Škoro, Jakov Jozinović, Oliver Dragojević i mnogi drugi te je time osvojila srca mnogih. U intervjuu nam je otkrila sve o ljubavi za Hrvatsku, učenju novog jezika i najdražim hrvatskim pjevačima.

Foto: Instagram

Kako ste upoznali svog supruga i što Vas je navelo da se zaljubite u Hrvata?

Zapravo smo se upoznali ovdje u Njemačkoj. Iskreno govoreći, naša priča nije nimalo spektakularna – upoznali smo se putem interneta. U početku naše različite pozadine nisu bile u prvom planu, jednostavno smo se upoznavali kao dvije osobe. Naravno, s vremenom sam zavoljela i njegovu kulturu, no najprije sam se zaljubila u njega kao osobu.

Je li teško odgajati djecu u međurasnom braku? Koje hrvatske navike volite, a koje ne razumijete?

Ne bih rekla da je teže. Zapravo smatram da je to privilegija za našu djecu jer odrastaju uz dvije različite kulture. Svaka kultura nudi nešto lijepo i drago mi je što mogu iskusiti obje. Naravno, ponekad postoje izazovi, poput usklađivanja različitih tradicija ili načina na koji se stvari rade, ali to je sasvim normalno. Mislim da su komunikacija i međusobno poštovanje ključni. Jedna hrvatska navika koju zaista volim jest to koliko su ljudi okrenuti obitelji i koliko cijene zajedničko provođenje vremena.

Pjevate na vjenčanjima. Imate li neku omiljenu hrvatsku i kongoansku svadbenu tradiciju?

Zapravo nemam jednu određenu tradiciju koja mi je najdraža. Ono što najviše volim i kod hrvatskih i kod kongoanskih vjenčanja jest atmosfera. Ljudi slave svim srcem. Puno je pjesme, plesa i radosti. Svi su sretni, uživaju u trenutku i slave zajedno. To mi je najdraži dio vjenčanja.

Foto: Instagram

Koja Vam je najdraža hrvatska pjesma i koji izvođač?

To je stvarno teško pitanje jer iskreno volim mnoge hrvatske izvođače i pjesme. No, kad bih morala birati, Oliver Dragojević, Nina Badrić i Doris Dragović definitivno su na vrhu mog popisa. Njihova me glazba zaista emocionalno dotiče.

S kojim biste hrvatskim ili balkanskim izvođačem voljeli nastupati?

Jako bih voljela nastupati s Ninom Badrić ili Doris Dragović. Obje iznimno cijenim i mislim da bi bilo nevjerojatno iskustvo dijeliti pozornicu s bilo kojom od njih.

Što Vas to privlači kod hrvatskih ili balkanskih pjesama i kulture? Imate li možda neku omiljenu hrvatsku naviku ili običaj?

Najviše me privlači emocija. Balkanska glazba nevjerojatno je strastvena i puna osjećaja. Ona zbližava ljude, a priče koje se kriju iza pjesama doista se mogu osjetiti. Također mi se sviđa što glazba zauzima tako važno mjesto u obiteljskim slavljima i svakodnevnom životu.

Foto: Instagram

Što Vas je najviše iznenadilo u vezi s hrvatskom kulturom?

Iznenadila me toplina i gostoljubivost Hrvata nakon što ih upoznate. Također volim koliko su važni obitelj, hrana i provođenje kvalitetnog vremena zajedno. To su vrijednosti koje jako cijenim.

Što Vas je navelo da dođete i živite u Njemačkoj?

Zapravo sam rođena u Njemačkoj, tako da sam ovdje živjela cijeli život. Njemačka je oduvijek bila moj dom.

Biste li se ikada preselili i živjeli u Hrvatskoj? Ako da, u kojem biste gradu voljeli živjeti?

Apsolutno. Definitivno bih mogla zamisliti da jednog dana živim u Hrvatskoj. Teško je odabrati samo jedan grad jer Hrvatska ima toliko lijepih mjesta, a još uvijek nisam sve vidjela. Trenutačno mi se jako sviđa Split, posebno manji gradovi oko njega jer imaju tako prekrasan šarm. Mogla bih zamisliti i život u Zagrebu jer sam tamo jako uživala u atmosferi. Ima energiju velikog grada i osjećala sam se vrlo ugodno.

Foto: Instagram

Kako Vam ide učenje hrvatskog? Što Vam je najteže?

Još uvijek učim, a najveći izazov je definitivno gramatika. Sedam padeža se jako razlikuje od njemačkog, tako da stvarno moraš razmišljati na potpuno drugačiji način. Ali prilično sam uporna. Moj najveći cilj je jednog dana tečno govoriti hrvatski. To bi mi puno značilo i radujem se danu kada ću ga moći samouvjereno govoriti.

Znam da se u Kongu govori više jezika. Govorite li Vi neki i je li Vaš suprug Ivan naučio neki?

Da. Govorim lingala, što je moj materinji jezik i govorim ga od djetinjstva. Ivan je naučio nekoliko riječi i izraza i uvijek je zabavno kada pokuša govoriti lingala.

Jeste li imali neke smiješne ili neugodne situacije vezane uz hrvatski jezik?

O da, definitivno! Hrvatski ima mnogo riječi koje zvuče vrlo slično, a ponekad promjena samo jednog slova potpuno promijeni značenje. Imao sam dosta smiješnih trenutaka zbog toga. Srećom, sada im se mogu smijati, a te situacije mi zapravo pomažu da puno bolje zapamtim točne riječi.

Foto: Instagram