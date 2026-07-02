Jakov Jozinović ostvario rezultat o kojemu mnogi sanjaju

Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) ostvario je nevjerovatan uspjeh ušavši na Billboardovu ljestvicu Top 25 Croatia. Na nju su ušle sve pjesme s njegovog debitanskog albuma „Ja za čuda letim“, a samo dva tjedna nakon izlaska albuma, pjesma „Raj“ zauzela je prvo mjesto.

Osim što je na vrh ljestvice dospjela pjesma s njegovog albuma, Jozinović je prije toga prvo mjesto osvojio i singlovima „Polje ruža“ i „Ja volim“. U Top 10 našlo se još pet njegovih pjesama, dok su se preostale četiri pjesme s albuma plasirale na spomenutu Billboardovu ljestvicu.

Preostala mjesta u Top 10 zauzimaju regionalne zvijezde Jala Brat i Buba Corelli, koji su također nedavno izdali novi album. Pri samom vrhu tako su se našli izvođači potpuno različitih glazbenih stilova, što je poprilično drugačije od prijašnjih godina, kada su na Billboardovoj ljestvici uspjeh ostvarivali uglavnom trap i hip-hop izvođači. Prije Jozinovića sličan uspjeh ostvarili su i Grše, Baby Lasagna, Hiljson Mandela, Miach te Marko Perković Thompson.

Mladi pjevač posljednjih godinu dana stekao je veliku popularnost i postao je jedno od najtraženijih imena domaće glazbene scene. Od početka karijere niže razne uspjehe i nastavlja rasprodavati koncerte.