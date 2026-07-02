[KVIZ] Jeste li veliki ljubitelj povrća? Okušajte se na ovim pitanjima i dokažite znanje

KOJI JE BIO UZROK? /
Svjedoci nezgode: 'Vidjeli smo kako Plenkovića prebacuju iz jednog vozila u drugo'
Mahunarke poput graška, leće i graha važan su dio prehrane. Osim vlaknima i ugljikohidratima, one su jedan od najboljih biljnih izvora čega?
Od hrskave mrkve koja jača vid, pa sve do tamnozelenog kelja koji je prava riznica vitamina – svijet povrća je temelj zdrave prehrane. Mnogi će s ponosom reći da se hrane zdravo, ali znate li doista prepoznati ključne nutrijente koji se kriju u svakodnevnim namirnicama?