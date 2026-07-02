FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVIJET ZDRAVLJA /

[KVIZ] Jeste li veliki ljubitelj povrća? Okušajte se na ovim pitanjima i dokažite znanje

[KVIZ] Jeste li veliki ljubitelj povrća? Okušajte se na ovim pitanjima i dokažite znanje
×
Foto: Shutterstock

Mahunarke poput graška, leće i graha važan su dio prehrane. Osim vlaknima i ugljikohidratima, one su jedan od najboljih biljnih izvora čega?

2.7.2026.
18:50
Webcafe.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Od hrskave mrkve koja jača vid, pa sve do tamnozelenog kelja koji je prava riznica vitamina – svijet povrća je temelj zdrave prehrane. Mnogi će s ponosom reći da se hrane zdravo, ali znate li doista prepoznati ključne nutrijente koji se kriju u svakodnevnim namirnicama?

KvizKvizoviKviz ZnanjaPovrćeZdravlje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike