Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica

Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica
Foto: Instagram

Provokativna Nives opet je golišava

16.8.2025.
18:49
Hot.hr
Instagram
Dok mnogi skrivaju svoje godine, Nives Celzijus to ne smeta. Dapače, voli se našaliti na svoj račun. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz mladih dana i usporedila je s aktualnom, nastalom na ljetovanju.

– Gospođica s 18 godina… gospođetina s 43! – napisala je Nives i dodala kako je jedina „promjena“ u tih 25 godina to da su joj narasli nos i uši.

Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica
Foto: Instagram

Trenutno uživa na Jadranu, kupa se, sunča i odmara u dobrom ritmu dalmatinskog ljeta. Opuštena na brodu, mokre kose i preplanule puti, pokazuje da joj ljeto itekako godi.

Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica
Foto: Instagram

Nives se ovih dana zabavljala i na Krku, gdje je partijala s Laurom Prgomet i Glorijom Jelovac iz „Gospodina Savršenog“ te prijateljem Nevenom Ciganovićem. Umjesto mirne večeri, društvo je izazvalo lavinu reakcija – od provokacija i poljubaca pa sve do snimke u kojoj je Nives u šali polizala Lauru po licu.

Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica
Foto: Instagram

Nives Celzijus
Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica