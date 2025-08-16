Nije nam dobro! Ovako je Nives Celzijus izgledala kao tinejdžerica

Dok mnogi skrivaju svoje godine, Nives Celzijus to ne smeta. Dapače, voli se našaliti na svoj račun. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz mladih dana i usporedila je s aktualnom, nastalom na ljetovanju.

– Gospođica s 18 godina… gospođetina s 43! – napisala je Nives i dodala kako je jedina „promjena“ u tih 25 godina to da su joj narasli nos i uši.

Foto: Instagram

Trenutno uživa na Jadranu, kupa se, sunča i odmara u dobrom ritmu dalmatinskog ljeta. Opuštena na brodu, mokre kose i preplanule puti, pokazuje da joj ljeto itekako godi.

Foto: Instagram

Nives se ovih dana zabavljala i na Krku, gdje je partijala s Laurom Prgomet i Glorijom Jelovac iz „Gospodina Savršenog“ te prijateljem Nevenom Ciganovićem. Umjesto mirne večeri, društvo je izazvalo lavinu reakcija – od provokacija i poljubaca pa sve do snimke u kojoj je Nives u šali polizala Lauru po licu.

Foto: Instagram

