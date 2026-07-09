Sjećate li se zvijezde serije 'Glee'? Naya Rivera preminula je spašavajući sina od utapanja

Naya Marie Rivera rođena je 12. siječnja 1987. godine u kalifornijskom gradiću Santa Clarita, smještenom nadomak Los Angelesa. Odrastajući u kreativnom okruženju, vrlo je rano pokazala izniman dar za scenu i prirodnu karizmu koja će joj kasnije otvoriti mnoga vrata u svijetu zabave. Njezino miješano podrijetlo i rano djetinjstvo u sunčanoj Kaliforniji snažno su oblikovali njezin jedinstveni identitet i umjetnički izričaj.

Život ove talentirane umjetnice tragično je prekinut 8. srpnja 2020. godine u nesreći na kalifornijskom jezeru Piru, mjestu koje je od djetinjstva smatrala svojim utočištem. U trenucima u kojima se borila s nemilosrdnim uvjetima na vodi, njezina posljednja snaga bila je usmjerena isključivo na to da spasi svog četverogodišnjeg sina i podigne ga na sigurno na palubu broda. Njezin odlazak u 33. godini života ostavio je neizbrisivu prazninu, ali njezina hrabrost, toplina i umjetnička ostavština nastavljaju živjeti kroz njezina djela i sjećanja obožavatelja širom svijeta.