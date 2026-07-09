Ovo su najurnebesniji prizori iz Dalmacije: Takve ludosti samo njima mogu pasti na pamet

Facebook stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca već je godinama omiljeno mjesto za sve ljubitelje dalmatinskog humora. Na njoj se objavljuju fotografije i prizori iz svakodnevnog života koji na najbolji način prikazuju snalažljivost, opuštenost i neponovljiv mentalitet Dalmatinaca.

Od neobičnih situacija na ulicama, kreativnih rješenja u kući i dvorištu, pa sve do simpatičnih zgoda s mora, susjedstva i obiteljskog života - objave na stranici često uspiju nasmijati tisuće pratitelja.

Upravo u tim malim, svakodnevnim trenucima krije se posebnost dalmatinskog duha koji karakteriziraju humor, dosjetljivost i sposobnost da se i obična situacija pretvori u dobru priču.

Među brojnim urnebesnim fotografijama koje su podijelili korisnici iz cijele Dalmacije izdvojili smo 25 najsmješnijih prizora koji najbolje pokazuju zašto je dalmatinski humor toliko poseban.