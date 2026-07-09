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Ovo su najurnebesniji prizori iz Dalmacije: Takve ludosti samo njima mogu pasti na pamet

Ovo su najurnebesniji prizori iz Dalmacije: Takve ludosti samo njima mogu pasti na pamet
Foto: Facebook
Dalmacija je jedna od najpoznatijih i najljepših hrvatskih regija, prepoznatljiva po kristalno čistom Jadranskom moru, kamenim gradovima, otocima, bogatoj povijesti i ljudima osebujnog karaktera. Prostire se uz obalu Jadrana, od Zadra i Šibenika preko Splita do Dubrovnika, a njezin krajolik čine brojne plaže, planine, maslinici, vinogradi i otoci koji svake godine privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Posebnost Dalmacije nisu samo mjesta i priroda, nego i njezini ljudi. Naime, Dalmatinci su poznati po svom humoru, temperamentu, snalažljivosti i specifičnom načinu izražavanja. Njihove svakodnevne situacije često postaju inspiracija za brojne šale i smiješne objave na društvenim mrežama.
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Facebook stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca već je godinama omiljeno mjesto za sve ljubitelje dalmatinskog humora. Na njoj se objavljuju fotografije i prizori iz svakodnevnog života koji na najbolji način prikazuju snalažljivost, opuštenost i neponovljiv mentalitet Dalmatinaca.

Od neobičnih situacija na ulicama, kreativnih rješenja u kući i dvorištu, pa sve do simpatičnih zgoda s mora, susjedstva i obiteljskog života - objave na stranici često uspiju nasmijati tisuće pratitelja.

Upravo u tim malim, svakodnevnim trenucima krije se posebnost dalmatinskog duha koji karakteriziraju humor, dosjetljivost i sposobnost da se i obična situacija pretvori u dobru priču.

Među brojnim urnebesnim fotografijama koje su podijelili korisnici iz cijele Dalmacije izdvojili smo 25 najsmješnijih prizora koji najbolje pokazuju zašto je dalmatinski humor toliko poseban.

9.7.2026.
9:08
Webcafe.hr
Facebook
DalmacijaPrizorSmijehDruštvene Mreže
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