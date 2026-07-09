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Žena s najvećim usnama na svijetu pokazala kako je izgledala prije: Bila je prava ljepotica

Žena s najvećim usnama na svijetu pokazala kako je izgledala prije: Bila je prava ljepotica
Foto: Instagram
Bugarska influencerica Andrea Ivanova, koja je stekla globalnu slavu zahvaljujući tituli vlasnice "najvećih usana na svijetu", ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti. Ovoga puta razlog nisu nove estetske korekcije, već objava fotografija koje prikazuju njezin izgled prije drastične transformacije. Prizori mlade brinete nježnih crta lica i prirodnog osmijeha izazvali su lavinu reakcija na društvenim mrežama, ostavivši mnoge bez riječi pred razmjerima promjene koju je postigla u samo nekoliko godina.
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Bugarska influencerica Andrea Ivanova postala je svjetski poznata zbog ekstremne transformacije i titule žene s jednim od najvećih usana na svijetu. Nedavno je privukla pažnju javnosti objavivši fotografije iz razdoblja prije estetskih zahvata. Mnogi su iznenađeni velikom razlikom između njezina nekadašnjeg prirodnog izgleda i današnje pojave.

Andrea je svoju transformaciju započela 2018. godine, inspirirana izgledom Bratz lutki. Od tada je prošla kroz više od 30 estetskih zahvata, uključujući brojne tretmane povećanja usana i oblikovanja lica.

Influencerica tvrdi kako voli neobičan i upečatljiv izgled te ne planira odustati od daljnjih promjena. Iako često dobiva negativne komentare, kaže da je zadovoljna svojim izborima i da joj podrška obožavatelja puno znači. Njezina obitelj zabrinuta je zbog brojnih zahvata, a liječnici su je upozoravali na moguće zdravstvene rizike.

Unatoč kritikama i upozorenjima, Andrea ističe kako sama odlučuje o svom tijelu i izgledu. Njezina transformacija i dalje izaziva brojne reakcije diljem svijeta.

9.7.2026.
18:59
Webcafe.hr
Instagram
Andrea IvanovaUsneEstetske OperacijaIzgledTransformacija
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