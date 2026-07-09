Žena s najvećim usnama na svijetu pokazala kako je izgledala prije: Bila je prava ljepotica

Bugarska influencerica Andrea Ivanova postala je svjetski poznata zbog ekstremne transformacije i titule žene s jednim od najvećih usana na svijetu. Nedavno je privukla pažnju javnosti objavivši fotografije iz razdoblja prije estetskih zahvata. Mnogi su iznenađeni velikom razlikom između njezina nekadašnjeg prirodnog izgleda i današnje pojave.

Andrea je svoju transformaciju započela 2018. godine, inspirirana izgledom Bratz lutki. Od tada je prošla kroz više od 30 estetskih zahvata, uključujući brojne tretmane povećanja usana i oblikovanja lica.

Influencerica tvrdi kako voli neobičan i upečatljiv izgled te ne planira odustati od daljnjih promjena. Iako često dobiva negativne komentare, kaže da je zadovoljna svojim izborima i da joj podrška obožavatelja puno znači. Njezina obitelj zabrinuta je zbog brojnih zahvata, a liječnici su je upozoravali na moguće zdravstvene rizike.

Unatoč kritikama i upozorenjima, Andrea ističe kako sama odlučuje o svom tijelu i izgledu. Njezina transformacija i dalje izaziva brojne reakcije diljem svijeta.