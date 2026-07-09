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TRAUMATIČNO ISKUSTVO /

Nakon pravne bitke s Blake Lively, Justin Baldoni i supruga progovorili: 'Oporavljamo se'

Nakon pravne bitke s Blake Lively, Justin Baldoni i supruga progovorili: 'Oporavljamo se'
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Foto: Profimedia/kolaž

Emily i Justin Baldoni osvrnuli su se na pravni spor gotovo dvije godine nakon što je Blake Lively tužila redatelja zbog seksualnog uznemiravanja i odmazde

9.7.2026.
10:32
Karla Pavleković
Profimedia/kolaž
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Justin Baldoni (42)  prvi se put javno oglasio nakon što je postignuta nagodba u dugotrajnom i medijski vrlo popraćenom pravnom sporu s kolegicom Blake Lively (38). Glumac i redatelj, zajedno sa suprugom Emily Baldoni (41), objavio je video na Instagramu u kojem su se prvi put osvrnuli na razdoblje koje je iza njih.

Na početku videa poručili su: „Gotovo dvije godine nismo se javno oglašavali, i to nije zato što nismo imali što reći, jer, vjerujte, imali smo.”

Baldoni je objasnio kako su tijekom cijelog slučaja, koji je uključivao međusobne tužbe s Blake Lively, brojne medijske napise i na kraju završio povjerljivom nagodbom, više puta razmišljali o tome da se obrate javnosti, no osjećali su da još nije pravi trenutak. Supružnici su otkrili da su se molili za pravi trenutak kada će progovoriti, a Emily je rekla:

„Ovo nam se čini kao pravi trenutak.” Dodala je i: „Ono što nam se čini važnim jest da danas iskreno možemo reći kako osjećamo neizmjernu zahvalnost za mnoge stvari, za mnoge ljude i za sve što nam se dogodilo.”

Na to se nadovezao Justin kratkom porukom: „Zahvalnost nas je spasila.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lively i Baldoni zajedno su glumili u romantičnoj drami temeljenoj na istoimenom romanu spisateljice Coleen Hoover (46) It Ends With Us. Sam film je izazvao gotovo neviđene kontroverze. Blake Lively našla se na meti kritika zbog veselih i raskošnih cvjetnih kombinacija koje je nosila tijekom promocije filma, s obzirom na to da se ostvarenje bavi temom obiteljskog nasilja. Zamjeralo joj se i što u intervjuima nije pokazala veću razinu osviještenosti o ozbiljnosti teme, dok je dodatne reakcije izazvalo i promoviranje vlastitog brenda proizvoda za kosu te podrška novom filmu njezina supruga Ryana Reynoldsa (49).

Kontroverze nisu zaobišle ni sam film, čiji su kritičari istaknuli da navodno previše površno pristupa iznimno složenoj i osjetljivoj problematici. Za vrijeme promotivne turneje govorilo se i o tome kako se glavni glumci zapravo uopće ne podnose. 

Nakon pravne bitke s Blake Lively, Justin Baldoni i supruga progovorili: 'Oporavljamo se'
Foto: Supplied by LMK/Landmark/Profimedia

Blake Lively potom je podnijela saveznu tužbu protiv Justina Baldonija i njegovih suradnika, optužujući ih za kršenje američkih saveznih i kalifornijskih zakona. U svojoj je tužbi Blake navela da ju je Justin seksualno uznemiravao dok je režirao filmsku adaptaciju bestselera Colleen Hoover i u njoj glumio uz nju – tvrdeći da je komentirao njezin izgled nakon poroda, govorio o pornografiji i poljubio je bez njezina pristanka tijekom snimanja – iako je on njezine tvrdnje negirao.

Nakon pravne bitke s Blake Lively, Justin Baldoni i supruga progovorili: 'Oporavljamo se'
Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Pravni spor se završio nakon dvije godine i glumac je obožavateljima preko društvenih mreža priznao: „Oporavljamo se. A ako ste ikada prošli kroz nešto traumatično, znate da oporavak nije linearan, da svakog dana izgleda drukčije te da smo morali iznova preispitati što je stvarno i što je važno.”

Blake LivelyBlake LivelyColleen HooverRyan ReynoldsRyan Reynolds I Blake Lively
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