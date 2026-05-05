Napeta holivudska drama napokon je završila: Blake Lively je podvila rep, a Baldoni ispao frajer

Tko bi rekao da će drama između 38-godišnje glumice Blake Lively i 42-godišnjeg glumca Justina Baldonija završiti nagodbom?

U zajedničkoj izjavi glumci su poručili kako, unatoč oštrim optužbama da atmosfera na setu filma "Priča završava s nama" (It Ends With Us) nije bila zdrava i produktivna, ostaju posvećeni stvaranju sigurnog i profesionalnog radnog okruženja, oslobođenog svakog oblika neprimjerenog ponašanja.

Također, izrazili su i nadu da će postignuta nagodba donijeti potrebno razrješenje te omogućiti svima uključenima da nastave dalje u mirnijem i konstruktivnijem ozračju, uključujući i komunikaciju u javnom prostoru.

Do nagodbe je došlo otprilike mjesec dana nakon što je sudac Lewis Liman odbacio većinu tužbenih zahtjeva Blake Lively. Štoviše, čak 10 od ukupno 13, među kojima i sve optužbe za uznemiravanje. U postupku su ostala još tri zahtjeva: odmazda, pomaganje u odmazdi te kršenje ugovornih obveza.

Podsjetimo, čitava priča započela je na zimu 2024. godine nakon što je Lively optužila Baldonija, s kojim je snimala film "Priča završava s nama" (It Ends With Us), za seksualno uznemiravanje tijekom snimanja te iznijela tvrdnje kako je Baldoni zajedno sa svojim PR timom pokrenuo internetsku kampanju narušavanja njezinog ugleda te nakon što je The New York Times objavio iscrpan članak o komunikaciji Baldonijevih publicista, Baldoni je odlučio uzvratiti istom mjerom.

Baldoni je uzvratio tužbom za klevetu protiv Lively i lista The New York Times, tvrdeći da su mu neistinite optužbe ozbiljno narušile ugled te da je iza svega stajala namjera preuzimanja kontrole nad filmom. Međutim, tužba je vrlo brzo odbačena, a sud je naknadno utvrdio i da Lively, kao vanjska suradnica, nema pravnu osnovu za tužbu zbog uznemiravanja prema saveznom zakonu.

Dodatno, s obzirom na to da je snimanje provedeno u New Jerseyju, nije mogla primijeniti ni kalifornijske zakone o uznemiravanju.

