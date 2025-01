Filmska drama se nastavlja: Redatelj tvrdi da ga je holivudska miljenica vrijeđala tijekom snimanja

Snimanje dugo očekivanog filma It Ends With Us, temeljenog na bestseleru Colleen Hoover, bilo je sve osim mirno. Iako je projekt izazvao veliko uzbuđenje među obožavateljima knjige, snimanje nije prošla bez skandala i nesuglasica koje su prije nekoliko mjeseci došle do javnosti.

Glavne zvijezde filma, Blake Lively i Justin Baldoni, našli su se u središtu pozornosti zbog navodnih sukoba i problema tijekom snimanja. Prema izvorima bliskim produkciji, njihova suradnja na setu bila je daleko od idilične, a navodne napetosti između njih postale su glavni razlog zašto je snimanje bilo opterećeno dramama. No, sve je otišlo korak dalje kada je Blake Lively podigla tužbu protiv kolege zbog seksualnog i emocionalno uznemiravanja.

Potom se oglasio i redatelj i glumac Justin Boldoni koji traži najmanje 400 milijuna dolara odštete zbog klevete i narušavanja privatnosti. Također, otkrio je i kako se Blake tijekom snimanja šalila na račun njegovog izgleda.

"Lively je u jednom trenutku 'izašla iz svog lika' i počela zbijati šale na račun Baldonijevog nosa, na što se on nasmijao i našalio, iako je Lively rekla kako bi trebao razmisliti o plastičnoj operaciji", stoji u dijelu nove tužbe.

Problemi u suradnje

Snimanje It Ends With Us bilo je izazovno i emocionalno zahtjevno, tvrde kolege, s obzirom na kompleksnu tematiku romana koji se bavi ljubavnom vezom, emocionalnim zlostavljanjem i žrtvama nasilja u vezi. Lively, koja tumači glavnu ulogu Lily Bloom, prema nekim izvorima nije bila zadovoljna načinom na koji je Baldoni pristupao određenim scenama, osobito onima koje su se bavile osjetljivim temama.

Jedan od izvora tvrdi da je Baldoni, koji je također i producent filma, bio vrlo odlučan u tome kako film treba izgledati i inzistirao na snažnijim i intenzivnijim izvedbama, dok je Lively, navodno, bila zabrinuta da bi takav pristup mogao negativno utjecati na njezinu emocionalnu dobrobit. "Baldoni je bio izuzetno direktan u svojim zahtjevima, što je na kraju izazvalo frustraciju kod glumaca, uključujući Blake", izjavio je anonimni izvor.

Foto: Profimedia Otkako se proslavila ulogom u hit-seriji "Tračerica" osvaja srca publike svojim filmskim uspješnicama, ali i karizmom te uvijek nepogrešivim modnim odabirima.

Tužba Blake Lively protiv Baldonija

Nakon mjeseci napetosti, situacija je kulminirala kada je Blake Lively odlučila podnijeti tužbu protiv Justina Baldonija. U tužbi koju je podnijela pred sudom, Lively tvrdi da je bila izložena emocionalnom zlostavljanju na setu, uz tvrdnje da je Baldoni koristio manipulativne taktike kako bi postigao željene rezultate, zanemarujući njezinu emocionalnu sigurnost. Glumica traži odštetu za duhovnu patnju i štetu na svojoj profesionalnoj reputaciji.

Iz Baldonijevog tima stiglo je brzo negiranje svih optužbi. Navodi se da su nesuglasice u kreativnom procesu normalne u filmskoj industriji, te da su obje strane imale različite vizije koje su pokušali pomiriti. Baldoni je u izjavi rekao: "Kao redatelj, moj je posao izazvati glumce da daju najbolje od sebe. Svaka kreativna nesuglasica je normalna, ali uvijek sam nastojao poštovati osobne granice svojih suradnika."

Stres na setu i emocionalna iscrpljenost

Prema informacijama iz produkcijskog tima, dodatni faktor koji je pridonio napetostima bio je intenzivan radni ritam, s dugim danima snimanja i promjenama u scenariju koje su zahtijevale brze prilagodbe. "Bilo je trenutaka kada su svi na setu bili pod ogromnim stresom zbog vremenskih pritisaka i zahtjevnih scena", izjavio je jedan od članova produkcije. "Ali nikada nismo očekivali da će to rezultirati tako ozbiljnim optužbama."

