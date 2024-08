Zanosna plavuša Blake Lively slavi rođendan: Miljenica Hollywooda i modna ikona

Američka popularna glumica Blake Lively danas je napunila 37 godina, a proslavila se ulogom u tinejdžerskoj seriji "Tračerica". Otada osvaja srca publike svojim filmskim uspješnicama, ali i karizmom te uvijek nepogrešivim modnim odabirima. Lively je poznata i kao supruga glumca Ryana Reynoldsa (47) s kojim se upoznala na setu filma 2010. godine, a zajedno su dobili četvero djece. Glumica zadivljuje svakom svojom pojavom, a mnogi je smatraju modnom ikonom te jednom od najiščekivanijih osoba na crvenom tepihu Met Gale. Ističe se dugom plavom kosom koja je postala njen zaštitni znak te isklesanom figurom. Blake je bliska prijateljica svjetski poznate pop zvijezde Taylor Swift (34), koja je jednu svoju pjesmu posvetila djeci glumice. Osim utjelovljenja uloga u popularnim filmovima poput "Opasnost iz dubina" i "Bezvremenska Adaline", jedna od najljepših žena Hollywooda pokrenula je brend alkohola. Trenutno osvaja velika filmska platna zbog izlaska filma "It End With Us", no postala je središte medijske pozornosti zbog uvjerenja da je film iskoristila za promociju vlastitog brenda za njegu kose. U galeriji pogledajte glumičina izdanja kroz godine koja nikad ne razočaraju.