Blake Lively tužila kolegu za seksualno uznemiravanje: Postavila 30 zahtjeva na setu filma

Popularna američka glumica Blake Lively (37) podnijela je tužbu protiv kolege Justina Baldonija (40) za seksualno uznemiravanje i pokušaj uništavanja reputacije. Sada je otkriven popis zahtjeva glumice za vrijeme snimanje njihovog hit-filma "It Ends With Us".

Naime, Blake je na izvanrednom sastanku postavila 30 zahtjeva s ciljem sprječavanja daljnjih nelagodnosti na setu, a većina točaka odnosila se na seksualne teme te doticala Baldonija i producenta Jamieja Heatha. Glumica je zatražila prestanak prikazivanja "golih videozapisa ili fotografija žena, uključujući suprugu producenta" njoj samoj i njezinim zaposlenicima, stoji u podacima koje je prenio New York Times. Također, zahtijevala je prestanak razgovora o Baldonijevoj prethodnoj "ovisnosti o pornografiji" te o njenoj "nedovoljnoj konzumaciji pornografije".

Foto: Profimedia

Isto tako, Blake je zahtijevala da tijekom svake njene scene s Baldonijem bude prisutan koordinator intimnosti, dodavši da više ne smije doći do "improviziranog" ljubljenja. Tražila je da se ne raspravlja o njihovim seksualnim životima, genitalijama ili situacijama u kojima nije bio dan fizički pristanak tijekom seksualnih odnosa. Otkrila je i da su Baldoni te Heath ulazili u njenu kabinu kad se presvlačila. Određeni zahtjevi bili su vezani uz religiju, pitanja o težini te zapošljavanje osoba bliskih producentu. Zvijezda serije "Tračerica" istaknula je da je navodno ponašanje Baldonija prouzročilo "ozbiljnu emocionalnu patnju".

Foto: Prrofimedia

Ovo ljeto tijekom promoviranja filma izašle su u javnost brojne nesuglasice između glavnih glumaca, a reputacija glumice bila je narušena. No, u tužbi koju je Blake podnijela stoje poruke Baldonija i njegovog PR tima u kojima se dogovaraju o uništavanju ugleda glumice.

"Blake, bila si samo iskrena, ljubazna, puna podrške i strpljiva od dana kad smo se upoznale. Hvala ti što si upravo takav čovjek kakav jesi. Nikad se nemoj mijenjati", podržala je glumicu Colleen Hoover (45), spisateljica knjige "It Ends With Us" na temelju kojeg je nastao istoimeni film s Lively i Baldonijem.

