Ruben Van Gucht pozira s atraktivnom belgijskom pjevačicom

Ruben Van Gucht (38), muž hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (41), na Instagram profilu je objavio fotografiju s belgijskom pjevačicom Natalijom Druyts (44). Pjevačica je toga dana bila njegova gošća na radiju.

Foto: Instagram

Dok je belgijski novinar pozirao za društvene mreže s pjevačicom, Blanka je za to vrijeme na Instagramu objavila fotografiju svijeće s crnom pozadinom u znak sućuti prema užasnoj tragediji koja se dogodila u Zagrebu.

Ruben je nedavno izjavio da je u otvorenom braku s poznatom atletičarkom s kojim ima dvogodišnjeg sina Monda.

Foto: Instagram

Belgijski novinar je nedavno otkrio još nekoliko detalja o vjenčanju s hrvatsko sportašicom koji su izazvali podijeljene reakcije javnosti. "Svibanj 2022., za mnoge je ovo došlo iz vedra neba. Iznenada se saznalo da sam oženjen. Mnogima je to bilo kao grom iz vedra neba. To je ionako bilo vjenčanje s nekoliko prijatelja. Moji roditelji nisu ni bili ondje. Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Nedugo prije toga prekinuo sam sa svojom prvom ženom. I za njih je to bio emocionalni rollercoaster", otkrio je Ruben u emisiji ''Radio 2 Weekwatcher."

