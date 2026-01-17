Bivša snaha Zdravka Mamića još mami uzdahe, a evo tko se još našao uz nju

Glumica Marijana Mikulić (44) sinoć je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog izvela svoju autorsku predstavu Žena, majka, glumica Mare.

Premijera je okupila brojne poznate lica, a posebno je iznenadila bivša voditeljica Monika Kravić Olujić (43). Monika se posljednjih godina povukla iz javnog života, nije aktivna na društvenim mrežama, a izbjegava pojavljivanja na društvenim događanjima, što je njezin dolazak u Lisinski učinilo posebnim.

Podsjetimo, Monika je u vezi s Franom Olujićem od jeseni 2019. godine, a zaručili su se tijekom egzotičnog odmora te su se vjenčali u svibnju 2021. godine, a ubrzo su postali roditelji sina Ivana. Iz braka sa sinom Zdravka Mamića, Marijem Mamićem (43) ima sinove Jakova i Josipa.