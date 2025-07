Modni kritičar Hanan Bešović otkrio tko su najbolje odjevene žene domaće scene: Mogli biste se iznenaditi

Njegova kombinacija sarkazma, stila i nepogrešivog osjećaja za suvremenu kulturu donijela mu je stotine tisuća pratitelja diljem svijeta, a britanski Vogue ga je s razlogom uvrstio među najzanimljivije modne profile na Instagramu.

Foto: Daan Sachdev

Rođen u Bosni, odrastao u Dubrovniku, a danas sa stalnom adresom na Floridi, Hanan Bešović pokretač je profila @ideservecouture, gdje na engleskom komentira sve: od Met Gale do najnovijih kolekcija s tjedana mode. Njegov drugi profil, @onajstopricaomodi, otvoren je iz čiste želje za „pričanjem na naški“ i brzo je osvojio regionalnu publiku svojim britkim, a istovremeno toplim tonom.

U razgovoru s njim dotaknuli smo se svega — od domaće modne scene, crvenih tepiha i stila poznatih, do svakodnevice u SAD-u i važnosti humora u svijetu koji sebe često shvaća preozbiljno.

Foto: Instagram

Hrvatska estradna scena ljeti zna biti šarena. Tko je ovog ljeta modni vrh, a tko potpuni promašaj?

Po meni, imamo dosta domaćih zvijezda koje se odijevaju „sigurno“, što je sasvim u redu, ali ponekad mi ta sigurnost djeluje dosadno. Nedostaje mi odvažnosti i modnog rizika. Smatram da su najbolje odjevene žene s domaće javne scene Senidah i Jelena Karleuša. Tu su i druge poput Severine, Jelene Rozge i Seke Aleksić. Što se muškaraca tiče, oni se uglavnom ne posvećuju modi u toj mjeri – rijetko se ističu.

Foto:

Imaš globalnu perspektivu, a sada živiš na Floridi. Kako ti izgleda svjetska modna scena – tko dominira crvenim tepihom, a tko, po tvom mišljenju, gubi modni kompas?

Trenutno dominiraju žene poput Doechii, Zendaye i Cate Blanchett. One razumiju modu, imaju viziju i stalno pomiču granice. A tko gubi kompas? Iskreno, Heidi Klum. Njezin stil djeluje neujednačeno – često se događa da ne ostavi dobar dojam. Mogu se sjetiti možda tri njezina izdanja koja su mi se doista svidjela. Također, Sabrina Carpenter zna izgledati lijepo, ali imam dojam da za nju moda više funkcionira kao kostim nego kao osobni izraz.

Kad su u pitanju muškarci, Lewis Hamilton je za mene modna ikona. Uz njega bih izdvojio Colemana Dominga i Pedra Pascala – njih trojica stvarno razumiju što znači modno izražavanje. Ostali bi se mogli malo više potruditi kako bi ih dostigli.

Foto:

Kako izgleda tvoj svakodnevni život u SAD-u? Što te ondje najviše iznenadilo u usporedbi s Hrvatskom?

Moj svakodnevni život u SAD-u prilično je jednostavan i nema u njemu ničeg glamuroznog. Ustajem oko 8 ili 9 sati, slijedi kava, pregledavanje e-mailova i posao do poslijepodnevnih sati. Nakon toga prošetam Ziggyja – psa koji je centar našeg svijeta – i večeram. Navečer radim na sadržaju i spremam se za spavanje. Dok sam na Floridi, nisam osobito društven i zapravo je moj jedini kontakt s modom – telefon.

Često objavljuješ modni sadržaj online. Je li ti ponekad teško biti iskren na društvenim mrežama, pogotovo kad komentiraš ljude i njihove outfite?

Da, posebno kad se radi o ljudima koje poznajem osobno ili koje ću uskoro sresti. Ipak, vjerujem da većina razumije kako nije realno očekivati da se svima sviđa sve što netko odjene. Naravno da nije ugodno čuti da se nekome ne sviđa tvoj outfit, ali to je dio javnog prostora. Kad nekoga kritiziram, trudim se to napraviti s dozom humora, a većina to i shvaća na pravi način. Bitna mi je iskrenost, ali i način na koji nešto izgovorim.

Foto: Daan Sachdev

Jesu li ti se neki celebovi ili influenceri ikad javili s molbom da ukloniš neki sadržaj jer im se recenzija nije svidjela? Kako na to reagiraš?

Da, i to se dogodilo samo jednom. Jedan dizajner me zamolio da uklonim meme koji se odnosio na njega nakon što je napustio poziciju kreativnog direktora. I to sam učinio – iz poštovanja. U ostalim slučajevima ne brišem sadržaj jer smatram da mnogi u svijetu mode sve doživljavaju preozbiljno. Ne samo pojedinci, već i brendovi. Humor je često odsutan iz modnog diskursa, a očekuje se da svi sve volimo – što jednostavno nije realno.

Na svom hrvatskom profilu @onajstopricaomodi otvoreno komentiraš stil s Balkana. Što te potaknulo da pokreneš profil na hrvatskom jeziku i po čemu se publika s Balkana razlikuje od tvoje globalne publike?

Profil @onajstopricaomodi zapravo priča o svemu – ne samo o modi. Pokrenuo sam ga iz potrebe da razgovaram s „našim“ ljudima i podijelim svoj život iz osobnije perspektive. Stranci su super, ali naš humor i način razmišljanja može u potpunosti razumjeti samo netko s Balkana. Trenutno mi je taj profil jako drag jer ondje objavljujem svoja razmišljanja i osobne priče. Publika je uglavnom ženska i pruža nevjerojatnu količinu podrške i pozitivne energije. Taj profil će i dalje postojati, čak i ako tema ponekad nije isključivo moda.

Foto: Instagram

Ljeto i knjige – idu li kod tebe zajedno? Što trenutačno čitaš i imaš li preporuku za čitatelje?

Nemojte me krivo shvatiti, ali ja uglavnom čitam knjige o povijesti mode. Volim krimiće, čitao sam Dana Browna i Joa Nesbøa, no najviše me zanima sve što ima veze s modom. Moje čitanje često uključuje označavanje stranica, bilješke i selotejp – svaki zanimljiv podatak moram nekako zabilježiti. Ako mogu izdvojiti jednu preporuku za čitatelje, onda bi to bila The Chiffon Trenches Andréa Leona Talleyja.

Foto: Daan Sachdev

Tvoj stil izražavanja je duhovit, direktan i bez filtera. Jesi li ikada pomislio: "Možda sam sad ipak pretjerao"?

Ponekad, ali rijetko. Moji komentari nikada ne dolaze iz loše namjere. Ako mi se nešto ne sviđa, radije ću se našaliti na račun toga nego biti zlonamjeran. Kad nešto kritiziram, pokušavam to uvijek objasniti – zašto to mislim i što me smeta. Ako shvatim da sam pretjerao, nemam problem priznati to. Transparentnost mi je jako važna na društvenim mrežama.

Tko bi po tebi bio idealan celebrity (hrvatski ili strani) za zajednički odlazak na godišnji odmor – i zašto?

Kad je u pitanju odmor, vrlo sam specifičan. Ne volim ništa što mi stvara pritisak. Primjerice, ako odemo u Prag i netko donese listu s točnim rasporedom što, gdje i kada moramo vidjeti – meni je to previše. Ključna riječ u izrazu "godišnji odmor" je upravo – odmor. Dakle, najvažnija osobina koju moj idealni suputnik može imati je smirenost i opuštenost. Ne mora mnogo pričati – iako se šalim, zapravo u tome ima istine.

Celebrityji me u tom smislu ne privlače – radije putujem s prijateljima koji nisu opterećeni društvenim mrežama i ne provode četvrtinu odmora tražeći savršenu fotografiju za Instagram. Ako mogu birati, biram njih. Ako ne – onda idem sam.

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt je prvi ušao u slavno kino Europa: Šest godina zjapi prazno