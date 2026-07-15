Modni genij kojeg su ubili na kućnom pragu: Smrt Giannija Versacea šokirala je cijeli svijet

Gianni Versace bio je jedan od najutjecajnijih modnih dizajnera 20. stoljeća. Osnivač istoimene modne kuće promijenio je lice luksuzne mode odvažnim krojevima, jarkim bojama i prepoznatljivim baroknim uzorcima, a njegove kreacije nosile su najveće svjetske zvijezde – od princeze Diane i Madonne do Naomi Campbell i Eltona Johna. Upravo je Versace među prvima spojio svijet visoke mode i pop-kulture te pomogao stvoriti eru supermodela kakvu danas poznajemo.

Njegov život tragično je prekinut 15. srpnja 1997. godine, kada je ubijen ispred svoje vile Casa Casuarina u Miami Beachu. Dok se vraćao iz jutarnje kupnje novina, prišao mu je 27-godišnji Andrew Cunanan i ispalio dva hica u njegovu glavu. Dizajner je prevezen u bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Cunanan je u tom trenutku već bio jedan od najtraženijih bjegunaca u Sjedinjenim Američkim Državama jer je prije Versacea ubio još četiri osobe. Osam dana nakon ubojstva pronađen je mrtav na usidrenoj kući na vodi u Miamiju, gdje je počinio samoubojstvo istim pištoljem kojim je usmrtio dizajnera. Iako su tijekom godina iznesene brojne teorije, motiv ubojstva nikada nije službeno razjašnjen.

Fotografije iz života i karijere Giannija Versacea pogledajte u našoj galeriji.