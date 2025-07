Milica iz Srbije o životu u Hrvatskoj i Thompsonu: 'Hrvati su snažni, a Markove pjesme diraju u srce'

Influencerica Milica Milanović (27) prije nešto više od godine dana, spakirala je kofere, napustila rodni Beograd i novu životnu priču odlučila ispisivati upravo u Hrvatskoj. Privukli su je ljudi, priroda, osjećaj sigurnosti, ali i glazba. Posebno je diraju pjesme Marka Perkovića Thompsona (58), koje za nju nisu samo note i riječi, već snažan emotivni doživljaj koji, kako kaže, pogađa ravno u srce. A kad je riječ o ljubavi, tu ne skriva svoje želje, jednog dana priželjkuje Hrvata, muškarca koji će biti snažan, ali i nježan, odan obitelji, tradiciji i vrijednostima koje ona duboko poštuje.

Foto: Privatni Album

Kada ste se doselili u Hrvatsku i što vas je potaknulo na taj korak?

Doselila sam se prošle godine, a na taj korak me potaknula želja za promjenom i boljim životnim prilikama. Privukla me kombinacija prirodnih ljepota, sigurnosti i ljudi koji su ovdje srdačni i otvoreni. Osjetila sam da ovdje mogu započeti novo poglavlje, razvijati se i raditi na stvarima koje me ispunjavaju. Taj osjećaj da mogu negdje pripadati - to me najviše privuklo.

Čime se točno bavite i kako izgleda vaš radni dan?

Bavim se snimanjem sadržaja za društvene mreže, a uz to radim i u ugostiteljstvu. Volim snimati videe koji bude emocije, koji dotaknu nešto što ljudi možda nose u sebi, ali ne govore naglas. Općenito radim s ljudima pa znam prepoznati emocije. Za mene su društvene mreže mjesto gdje se povezujemo iskreno, bez maski - i to je ono što me svaki dan gura naprijed.

@300milica Ako ne znaš šta je bilooooooo Sve vas volimmm alooo 🇭🇷❤️🦾 ♬ original sound - 300milica

Što vas je u Hrvatskoj najviše osvojilo ili pozitivno iznenadilo?

Najviše su me osvojili ljudi - njihova toplina, iskrenost i način na koji su me prihvatili. Pozitivno me iznenadilo koliko sam se brzo ovdje osjećala kao kod kuće. Hrvatska me u mnogočemu podsjeća na Srbiju, po jeziku, mentalitetu i tom nekom duhu koji mi je blizak. Dala mi je osjećaj pripadnosti i to mi je mnogo značilo, posebno u trenucima kada sam tek došla i sve mi je bilo novo.

Jeste li ikada imali neugodna iskustva zbog toga što dolazite iz Srbije?

Ne, nisam!

Objavili ste da planirate ići na koncert naThompsonov koncert koji se održao na Hipodromu, ali ste zbog zdravstvenih razloga ipak odustali. Što vas je navelo da uopće donesete odluku da idete?

Da, to mi je bila ogromna želja. Odluku sam donijela jer sam osjetila duboku povezanost s domoljubnim pjesmama koje se pjevaju iz srca. Za mene je to bilo mnogo više od obične zabave - bila je to prilika da doživim emociju i autentičnost koju samo prava glazba može prenijeti. Zato sam stvarno željela otići, ali zbog zdravstvenih razloga nisam mogla.

Foto: Privatni Album

Koje Thompsonove pjesme su vam posebno drage i zbog čega? Što još slušate od glazbe?

Thompsonove pjesme imaju tu snagu da kroz jaku emociju i iskrenost povežu ljude, što ja jako cijenim. “Hej, Anice, kninska kraljice” je pjesma koja isijava ogromnu ljubav prema domovini, a njezina melodičnost i strast toliko su snažni da ne možeš ostati ravnodušan. Svaki ton i svaki stih nose težinu povijesti i duboku emociju koja dira ravno u srce, ostavljajući neizbrisiv trag. Nitko nije imun na njegove pjesme.

Susrećete li se s kritikama ili negativnim komentarima iz Srbije zbog svojih objava na društvenim mrežama? Dobivate li i prijetnje?

Da, povremeno se susrećem s kritikama i negativnim komentarima iz Srbije. Razumijem ljude koji imaju negativan stav prema Hrvatskoj, jer mnogi od njih nisu ni živjeli ovdje i ne znaju koliko smo zapravo bratski narodi. Iza političkih razlika krije se duboka povezanost i bratstvo koje se ne može lako izbrisati. Zato se trudim kroz svoje objave pokazati koliko smo zapravo bliski i koliko se možemo razumjeti ako to želimo. Fokusiram se na ljude koji me podržavaju i na pozitivnu energiju koju želim širiti. Vjerujem da iskrenost i dobrota uvijek nadvladaju mržnju.

Foto: Privatni Album

Rekli ste da biste voljeli da vaš budući dečko bude Hrvat – što vas točno privlači kod Hrvata?

Rekla sam to iz srca, jer me kod Hrvata privlači ta posebna kombinacija ponosa, topline i poštovanja prema ženi. Upoznala sam ovdje mnogo muškaraca koji znaju biti i snažni i nježni, koji čuvaju svoje, ali znaju i pružiti pažnju, podršku i sigurnost. Ta njihova duboka povezanost s obitelji, domom i tradicijom mi je jako lijepa – i osjećam da se u takvoj energiji mogu istinski osjećati voljeno i poštovano.

Gdje se vidite u narednim godinama? Planirate li dugoročno ostati u Hrvatskoj?

Vidim se i dalje ovdje, u Hrvatskoj, jer sam ovdje pronašla mir, sigurnost i osjećaj pripadnosti. Ne planiram ništa kratkoročno želim ovdje graditi život, karijeru, ljubav… Sve ono što čovjeku treba da bi se osjećao ispunjeno. Hrvatska mi je postala dom i srce mi kaže da je ovdje moje mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije trećine Hrvata sluša Thompsona, među njima velik dio SDP-ovaca