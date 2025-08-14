BALKANSKI KRALJ STILA /

Marko Grubnić otputovao na IT mjesto pa pokazao torbicu: Cijena? Zavrtjet će vam se u glavi

Marko Grubnić otputovao na IT mjesto pa pokazao torbicu: Cijena? Zavrtjet će vam se u glavi
Foto: Instagram

Torbicu je vješto uskladio s hit Miu Miu šeširom, komadom koji je ove sezone među najtraženijima

14.8.2025.
9:05
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stilist Marko Grubnić (42), poznat po svom besprijekornom modnom izričaju i strasti prema luksuznim putovanjima, ponovno uživa na jednoj od svojih omiljenih svjetskih destinacija - grčkom otoku Mykonosu. Ondje dane provodi u prepoznatljivom stilu, kombinirajući opuštanje uz more s noćnim izlascima, uživanjem u vrhunskim restoranima i shoppingu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Grubnic (@markogrubnic)

Svoj boravak zabilježio je i na društvenim mrežama, a pažnju pratitelja privukao je modnim odabirom koji ne prolazi nezapaženo. U prvom planu našla se skupocjena torbica brenda Prada, čija se cijena na službenim stranicama kreće oko 2.500 eura. Torbicu je vješto uskladio s hit Miu Miu šeširom, komadom koji je ove sezone među najtraženijima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Grubnic (@markogrubnic)

Komentari obožavatelja nisu izostali - mnogi su ga pohvalili zbog stila i samouvjerenosti, a dio njih istaknuo je kako već godinama s pravom nosi titulu “balkanskog kralja stila”.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić i Soraja na listi su najvećih fotošop promašaja, a što im točno zamjeraju?

Marko GrubnićPutovanjeLjeto
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BALKANSKI KRALJ STILA /
Marko Grubnić otputovao na IT mjesto pa pokazao torbicu: Cijena? Zavrtjet će vam se u glavi