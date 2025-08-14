Marko Grubnić otputovao na IT mjesto pa pokazao torbicu: Cijena? Zavrtjet će vam se u glavi

Stilist Marko Grubnić (42), poznat po svom besprijekornom modnom izričaju i strasti prema luksuznim putovanjima, ponovno uživa na jednoj od svojih omiljenih svjetskih destinacija - grčkom otoku Mykonosu. Ondje dane provodi u prepoznatljivom stilu, kombinirajući opuštanje uz more s noćnim izlascima, uživanjem u vrhunskim restoranima i shoppingu.

Svoj boravak zabilježio je i na društvenim mrežama, a pažnju pratitelja privukao je modnim odabirom koji ne prolazi nezapaženo. U prvom planu našla se skupocjena torbica brenda Prada, čija se cijena na službenim stranicama kreće oko 2.500 eura. Torbicu je vješto uskladio s hit Miu Miu šeširom, komadom koji je ove sezone među najtraženijima.

Komentari obožavatelja nisu izostali - mnogi su ga pohvalili zbog stila i samouvjerenosti, a dio njih istaknuo je kako već godinama s pravom nosi titulu “balkanskog kralja stila”.

