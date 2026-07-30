Emocije preplavile Mariju Šerifović u Veloj Luci: Objavila snimku u zagrljaju lijepe Srpkinje

Vela Luka sinoć je ponovno bila ispunjena emocijama, glazbom i uspomenama na neprežaljenog Olivera Dragojevića. Na tradicionalnom koncertu Trag u beskraju, kojim se odaje počast legendarnom glazbeniku, okupile su se tisuće ljudi iz cijele Hrvatske i regije, a među njima je bila i jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda - Marija Šerifović (41).

Foto: Instagram story

Pjevačica je u korčulanski akvatorij stigla privatnom jahtom, odakle se javila svojim pratiteljima na Instagramu. Na snimkama koje je podijelila nije skrivala koliko ju je dirnula atmosfera u Veloj Luci, mjestu koje i godinama nakon Oliverova odlaska živi njegove pjesme.

Posebno emotivan trenutak dogodio se upravo na brodu. U opuštenom ljetnom izdanju, uz zvuk mora i šum valova, Marija je zapjevala Oliverov bezvremenski hit "Dobar dan", a njezina interpretacija mnoge je dirnula.

Foto: Instagram story

U društvu lijepe Srpkinje

Tijekom izvedbe uslijedio je i prizor koji nije prošao nezapaženo. Vidno ganuta, Marija je prišla svojoj bliskoj prijateljici i kolegici Jovani Pajić te ju snažno zagrlila. Emotivan trenutak dodatno je pokazao koliko su obje bile pogođene atmosferom i glazbom koja je obilježila večer.

Njihovo prijateljstvo već je neko vrijeme tema regionalnih medija, koji ih često povezuju i izvan poslovnog života. Ipak, i Marija Šerifović i Jovana Pajić u više su navrata jasno poručile kako ih veže isključivo dugogodišnje prijateljstvo, međusobno poštovanje i bezrezervna podrška.

Koncert u Veloj Luci još je jednom pokazao da Oliverove pjesme nastavljaju živjeti kroz generacije, a emocije koje bude jednako snažno dotiču i publiku i glazbenike koji mu svake godine dolaze odati počast.