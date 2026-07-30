Nevjerojatna snimka bliskog susreta: Ovo je reakcija muškarca nakon što mu je prišao medvjed

Društvenim mrežama širi se nevjerojatna snimka bliskog susreta muškarca i medvjeda u Rumunjskoj, piše u srijedu portal TVP World.

Zabilježen je točan trenutak u kojem mali medvjed s leđa prilazi muškarcu koji stoji na cesti, vjerojatno uslijed prometnog zastoja.

Međutim, čovjek uopće nije primijetio medvjeda te se nije ni pomaknuo, već je ostao već je ostao mirno stajati i promatrati vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera.

'Čak je i medvjed zbunjen'

Medvjed potom dolazi do njegove noge i čini se da je pokušava ugristi. U tom trenutku drugi muškarac, koji je iz svojeg automobila snimao video, kreće prema naprijed kako bi otjerao životinju.

Muškarac s početka snimke tek tada shvaća tko se nalazi na metar od njega. Brzo se daje u bijeg prema svojem automobilu, dok medvjed trči za njim.

Zapanjujuća scena navodno se odvila na poznatoj rumunjskoj autocesti Transfăgărășan i izazvala je brojne reakcije. "Taj čovjek ima instinkt preživljavanja poput krumpira", "Čak je i medvjed zbunjen", samo su neki od šaljivih komentara.

Međutim, rumunjski dužnosnici upozoravaju da se ovakvi događaji moraju shvatiti ozbiljno. Posljednjih godina nekoliko je turista ozlijeđeno, a bilo je i smrtnih ishoda nakon što su se zaustavili kako bi fotografirali ili hranili medvjede u planinskim regijama te zemlje.