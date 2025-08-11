Lu Dedić oprostila se od svoje bake Gabi uz poznate stihove

Lu Dedić (23), kći pokojnog pijanista Matije Dedića i unuka legendarnog glazbenog para Arsena Dedića i Gabi Novak, oprostila se od svoje bake objavom na društvenim mrežama. Na crno-bijeloj fotografiji koju je podijelila vidi se njezin otac Matija kao dječak u zagrljaju Gabi, a objavu je popratila emotikonima srca i anđela. U pozadini je pustila pjesmu "Sretan put", koju je Gabi otpjevala u filmu H-8, na stihove Ljube Kuntarića.

Ova objava dolazi samo dva mjeseca nakon što je Lu izgubila i svog oca. Nakon njegove smrti, podijelila je dirljivu objavu na Instagramu.

"Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica… To sam, između ostalog, naslijedila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas", napisala je tada.

Za Gabi Novak obitelj je uvijek bila temelj života, a unuka Lu imala je posebno mjesto u njezinu srcu. U intervjuima je isticala koliko joj je dolazak unuke promijenio život.

"Unuka Lu je Arsenu i meni dala novu životnu dimenziju", rekla je svojedobno.

Gabi Novak, jedna od najznačajnijih žena hrvatske glazbene scene, preminula je danas u 90. godini života. Za sobom je ostavila bogato glazbeno naslijeđe koje će pamtiti generacije.

