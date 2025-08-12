Love Island UK: Naš Boris u podcastu Spill the Tea uskoro otkriva pikanterije

Naš Boris Vidović (28) koji je izazvao eksploziju na društvenim mrežama i šire svojim ulaskom u najgledaniji britanski reality show Love Island UK, iznenadno napušta otok ljubavi. Ravno iz Love Islanda UK u naš podcast Spill the Tea – ne propustite pogledati što nam je sve otkrio zgodni Boris. Usred otočkog partija otočane je nenajavljeno posjetila voditeljica Love Islanda UK, Maya Jama. Donijela je dobre, ali i loše vijesti i njima šokirala kandidate.

Publika je odlučila. Ono što je u nekim trenucima izgledalo da bi se moglo pretvoriti u ljubavni trokut – Emma, Billykiss i Boris moraju napustiti otok ljubavi. Njih troje su se prilično iznenadili, no Boris je zadovoljan što otok napušta s Emmom, s kojom je i provodio posljednje dane na otoku. I to pod pokrivačem.

Borisov put u realityju time je iznenadno prekinut. No, bio je turbulentan od početka. Ušao je kao bombshell, što u Love Islandu UK znači da je ušao naknadno, i svojom pojavom fascinirao i natjecatelje i publiku. Tepali su mu da je najzgodniji kandidat Love Island UK ikada. Publika je pokušavala pobrojiti njegove tetovaže, a djevojke na otoku poljupce. Također je prvi nebritanac u ovome showu. Njegov ''broken English'' naglasak jako se svidio djevojkama, ali i publici.

Boris je ušao u vilu u paru s Billykiss. No, ta se iskra ubrzo ugasila, što su mu zamjerili mnogi. Društvene mreže bruje da je iskoristio Billykiss kako bi ušao u vilu i ostao u showu. No, na otoku se stvari, a i parovi, toliko brzo mijenjaju da je teško zamjeriti upravo Borisu tu promjenu. Pogotovo jer mu se mora priznati da je jasno rekao svoje namjere Billykiss prije nego što je započeo romansu s Emmom. A počeo ju je – pa, gotovo odmah. Kako vrijeme u Love Islandu teče drukčije, puno brže, tako su njih dvoje ubrzo prespavali u skrovištu.

Što se događalo pod plahtama, Boris otkriva u podcastu Spill the Tea. Kao i više o sebi, kako mu je bilo u Love Islandu UK, komentira tračeve o sebi i priznaje kada se prvi put poljubio.

