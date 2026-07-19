Lille u uskoj suknji i topiću zapalila Gradac: U atraktivnom izdanju zabavljala obožavatelje

Gradac je u subotu navečer bio središte dobre zabave zahvaljujući koncertu popularne Lidije Bačić (40). Poznata pjevačica nastupila je na prepunom Trgu Soline i odmah na početku podigla publiku na noge. Okupio se veliki broj mještana i turista koji su s nestrpljenjem čekali ovaj ljetni glazbeni događaj. Atmosfera je od samog starta bila užarena, a Trgom su odjekivali njezini najveći hitovi. Svi prisutni su od prve do zadnje pjesme pjevali uglas s Lille.

Popularna Splićanka još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najvećih domaćih zabavljačica. Za ovu prigodu odabrala je atraktivnu kombinaciju koja se sastojala od uske suknje i jednostavnog crnog topića. Njezin modni odabir brzo je privukao poglede publike i savršeno se uklopio u opušteni ljetni ambijent. Tijekom cijele večeri pjevačica je prštala energijom i neumorno komunicirala s obožavateljima u prvim redovima. Mnogi su iskoristili priliku da mobitelima snime uspomenu na ovaj koncert.

Koncert je potrajao dugo u noć, a zadovoljna publika kućama je otišla s velikim osmijehom. Trg Soline pokazao se kao savršena lokacija za ovakve ljetne manifestacije na otvorenom. Lidija Bačić je nakon nastupa zahvalila svima na predivnoj večeri i toplom gostoprimstvu u Gradcu. Ovaj će događaj sigurno ostati u sjećanju kao jedan od vrhunaca ovogodišnje ljetne sezone.