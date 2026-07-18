Vatrogasci u Metkoviću oduševili fotkom s Lidijom Bačić: 'Mogu li se učlaniti?'

Dobrovoljno vatrogasno društvo Metković naviklo je na intervencije koje uključuju dim i vatru, no njihova posljednja objava na Instagramu pokazuje da se ponekad nađu i u situacijama koje, umjesto da podižu adrenalin, izmame osmijeh. Nakon napornog početka srpnja obilježenog gašenjem požara, metkovski vatrogasci podijelili su trenutak opuštanja s jednom od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, Lidijom Bačić (40), poznatijom kao Lille.

Od gašenja požara do osiguranja koncerata

Samo desetak dana prije ovog susreta, članovi DVD-a Metković, vodili su bitku s velikim požarom na teško pristupačnom močvarnom području u okolici grada. Početkom mjeseca sudjelovali su i u gašenju velikog požara na otoku Korčuli, dokazujući kako je solidarnost među vatrogascima temelj njihova djelovanja. Ipak, dužnosti vatrogasaca nadilaze borbu s vatrom. Oni su ključan dio svake veće lokalne manifestacije, gdje njihova prisutnost osigurava sigurnost i mir za sve posjetitelje.

Upravo je takav zadatak bio osiguranje koncerta Lidije Bačić Lille, održanog u petak, 17. srpnja, na Trgu kralja Tomislava. Koncert je organiziran u sklopu popularne manifestacije “Metkovsko ljeto” i proslave blagdana svetog Ilije, zaštitnika grada. Dok je publika uživala u glazbi, vatrogasci su budno pazili da sve prođe u najboljem redu. U jednom trenutku, iza kulisa, nastala je fotografija koja je brzo osvojila simpatije na društvenim mrežama.

Uspomena za cijeli život

Na fotografiji pjevačica pozira okružena petoricom nasmijanih vatrogasaca. Cijeli susret zabilježen je uz duhovit opis: "Nama sekunda, a Lidiji uspomena za cijeli život", čime su se vatrogasci našalili na vlastiti račun, preokrenuvši uobičajenu dinamiku susreta obožavatelja i zvijezde. Ova simpatična objava nije prošla nezapaženo među njihovim pratiteljima, koji su u komentarima nastavili u šaljivom tonu. "Požar u sekundi", napisao je jedan korisnik, dok je drugi u šali upitao: "Ste ju učlanili u DVD?".