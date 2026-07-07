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ODUŠEVILA PRATITELJE /

Lidija Bačić u opuštenom izdanju: Pozirala u kupaonici i pokazala figuru u kratkim hlačicama

Lidija Bačić u opuštenom izdanju: Pozirala u kupaonici i pokazala figuru u kratkim hlačicama
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Popularna pjevačica oduševila pratitelje ležernim izdanjem i pokazala savršen odraz u ogledalu

7.7.2026.
13:29
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Popularna pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i pod umjetničkim imenom Lile, ponovno je oduševila više od 400 tisuća pratitelja na Instagramu. Ovoga puta, umjesto fotografija s pozornice ili glazbenog studija, podijelila je seriju ležernih selfija snimljenih u kupaonici. Uz jednostavan opis koji se sastojao samo od emotikona poljupca, pjevačica je ponudila intiman uvid u svoj svakodnevni život, a njezina objava, kao i obično, brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije i komplimente obožavatelja.

 

Odraz u ogledalu koji prati trendove

Na dvije objavljene fotografije Lidija pozira ispred velikog okruglog ogledala s efektnim pozadinskim osvjetljenjem. Njezin odabir odjeće, crni sportski top i kratke hlače, savršeno se uklapaju u "athleisure" trend, dominantan modni stil koji spaja sportsku i svakodnevnu odjeću, a koji je doživio vrhunac popularnosti tijekom 2026. godine. Ovaj stil, koji naglašava udobnost bez žrtvovanja estetike, postao je nezaobilazan dio garderobe mnogih, a Bačić je pokazala kako ga nosi s lakoćom. 

Ovom naizgled jednostavnom objavom, Lidija Bačić još je jednom potvrdila svoj status jedne od najomiljenijih i medijski najeksponiranijih domaćih pjevačica. Uspješno je pokazala da s lakoćom balansira između glamura pozornice i opuštenih privatnih trenutaka, pritom vješto prateći modne trendove i njegujući jedinstven, gotovo prijateljski odnos sa svojim vjernim obožavateljima koji cijene njezinu neposrednost.

 

Lidija BačićInstagram
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