Lijepa Hrvatica bila je Miss Chilea, a sada vodi kulinarsku emisiju: Tko je Tonka Tomičić Petrić?

U Čileu je jučer najavljen novi televizijski reality show o kuhanju, "El Internado" ("Internat"), koji će voditi 49-godišnja Tonka Tomičić Petrić, poznata čileanska TV voditeljica hrvatskog podrijetla.

Emisiju, koju uskoro pokreće privatna televizija Mega, pratit će natjecanje 18 poznatih osoba iz Čilea i inozemstva – no većina njih ima vrlo malo ili nimalo kuharskog znanja. Tomičić Petrić vodit će program zajedno s profesionalnim chefom Yanom Yivinom.

Uoči premijere, voditeljica se prisjetila svojih korijena i okusa iz djetinjstva.

"Volim tradicionalne hrvatske slatkiše i pite koje su pravile moja baka i moja majka", rekla je. Njezini roditelji, Marija i Antonio, porijeklom su s otoka Hvara – baš kao i čileanski predsjednik Gabriel Boric.

Čile danas broji oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Prvi iseljenici stigli su u drugoj polovici 19. stoljeća, uglavnom brodovima iz Dalmacije, u potrazi za poslom i boljim životom.

Rođena u Santiagu, Tonka Tomičić Petrić se proslavila još 1995. godine, kada je bila čileanska predstavnica na izboru za Miss svijeta. Od tada je izgradila uspješnu televizijsku karijeru, a njezina biografija otkriva širok raspon interesa – na svom YouTube kanalu opisuje se kao "dizajnerica, model, zabavljačica, plesačica, kuharica, strastvena čitateljica, gotovo svakodnevna vježbačica, sestra, prijateljica, teta, kći i ljubiteljica pasa". Na Instagramu broji preko milijun i pol vjernih pratitelja.

