Laura iz 'Gospodina Savršenog' obznanila velike promjene: 'Nedostaje mi...'

Bivša kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni", Laura Prgomet (25) pred ljeto se odlučila na nekoliko promjena u izgledu. Nedavno je uklonila filere iz usana, bila je na operaciji nosa, a skratila je i kosu te se prije nekoliko mjeseci pohvalila potpuno novim izgledom.

Sada je na društvenim mrežama priznala da ipak žali zbog nekih promjena. "Nedostaje mi duga kosa i pune usne. Ekstenzije i fileri se vraćaju", napisala je i podijelila fotografiju od prije nekoliko mjeseci, kada je izgledala onako kako je publika zapamtila iz popularnog showa.

Foto: Instagram/screenshot

Kada je uklonila filere iz usana, reakcije obožavatelja su bile podijeljene. Neki fanovi nisu mogli prihvatiti novu Lauru, dok su drugi pohvalili njezinu hrabrost.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ona je nedavno za Net.hr prgovorila o braku i svom stavu prema njemu. Rekla je da bi se voljela udati i imati tradicionalni brak, ali smatra da ljudi danas često ulaze u bračnu zajednicu iz krivih razloga, a ne samo iz ljubavi.

