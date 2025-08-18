Laura iz 'Gospodina Savršenog' obznanila velike promjene: 'Nedostaje mi...'
Laura je obožavateljima otkrila zbog čega posebno žali
Bivša kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni", Laura Prgomet (25) pred ljeto se odlučila na nekoliko promjena u izgledu. Nedavno je uklonila filere iz usana, bila je na operaciji nosa, a skratila je i kosu te se prije nekoliko mjeseci pohvalila potpuno novim izgledom.
Sada je na društvenim mrežama priznala da ipak žali zbog nekih promjena. "Nedostaje mi duga kosa i pune usne. Ekstenzije i fileri se vraćaju", napisala je i podijelila fotografiju od prije nekoliko mjeseci, kada je izgledala onako kako je publika zapamtila iz popularnog showa.
Kada je uklonila filere iz usana, reakcije obožavatelja su bile podijeljene. Neki fanovi nisu mogli prihvatiti novu Lauru, dok su drugi pohvalili njezinu hrabrost.
Podsjetimo, ona je nedavno za Net.hr prgovorila o braku i svom stavu prema njemu. Rekla je da bi se voljela udati i imati tradicionalni brak, ali smatra da ljudi danas često ulaze u bračnu zajednicu iz krivih razloga, a ne samo iz ljubavi.
