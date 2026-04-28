Komičar Jimmy Kimmel uzvratio oštrim kritikama Melanije Trump: 'To nije bio poziv na atentat'

U subotu navečer održana je svečana večera dopisnika iz Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, no svečanost događaja zasjenila je pucnjava koja je u opasnost stavila čak više od 2000 uzvanika, među kojima su bili i Prva dana Melania i Donald Trump, predsjednik SAD-a. Potresan subotnji događaj zasjenio je nedjeljni rođendan Melanije Trump, a cijelu situaciju dodatno je "potpalio" poznati američki voditelj i komičar Jimmy Kimmel koji je loše "tempirao" šalu.

Foto: profimedia, screenshot x

Podsjetimo, prošlog tjedna Kimmel se našalio kako 56-godišnja Melania Trump "sjaji kao udovica u iščekivanju", što je nakon pucnjave u hotelu Washington Hilton u kojo je Trump mogao ozbiljno nastradati, dobilo vrlo negativne reakcije.

Nakon što je osumnjičeni napadač uhićen, a državni tužitelj Todd Blanche izjavio da istražitelji vjeruju kako je meta napada bila Trumpova administracija, Melania je izdala priopćenje u kojem je oštro napala komičara i zatražila da se njegova emisija ukine.

Foto: Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

“Kimmelova mrzilačka i nasilna retorika ima za cilj podijeliti našu zemlju. Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija – njegove riječi su štetne i produbljuju političku bolest unutar Amerike. Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove i širiti mržnju”, poručila je u rijetkom javnom istupu.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Voditelj joj nije ostao dužan. U prvom monologu emisije Jimmy Kimmel Live! nakon incidenta, Kimmel je uzvratio ironijom.

“Znate kako je kad se probudite ujutro, a Prva dama objavi priopćenje u kojem traži da dobijete otkaz. Svi smo to prošli, zar ne?” našalio se na početku emisije.

Potom je branio sporni komentar, tvrdeći da nije riječ o pozivu na nasilje.

“To je očito bila šala o njihovoj razlici u godinama i izrazu sreće koji vidimo na njezinu licu svaki put kad su zajedno. Bila je to vrlo blaga šala na račun činjenice da on ima gotovo 80 godina, a ona je mlađa od mene. To ni u kojem slučaju nije bio poziv na atentat i oni to znaju”, rekao je Kimmel.

Podsjetimo, nakon pucnjave ponovno je isplivala snimka njegove šale, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama. Kritičari su ga optužili da potiče političko nasilje, dok su brojni konzervativni komentatori tražili da bude maknut s programa mreže ABC.