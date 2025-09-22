Jimmy Kimmel vraća se na male ekrane nakon suspenzije

Jimmy Kimmel (57) vraća se u eter u utorak, nakon što je njegov show bio privremeno suspendiran zbog komentara koje je dao povodom smrti Charlieja Kirka. Vijest je potvrdio Disney u službenom priopćenju.

Foto: Nipi

Disney nije iznio dodatne detalje o samim komentarima, ali je naglasio kako će se Kimmel vratiti s redovnim rasporedom emisije.

''Prošle srijede odlučili smo pauzirati emisiju kako ne bismo dodatno dolijevali ulje na vatru u osjetljivom trenutku za zemlju. Smatrali smo da su neki komentari došli u krivo vrijeme i zbog toga zvučali neprimjereno. Posljednjih dana razgovarali smo s Jimmyjem i dogovorili da se show vrati u utorak'', poručili su iz Disneya.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak