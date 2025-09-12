Kći Saše Matića proslavila 18. rođendan: Zablistala u zlatnoj haljini, a na slavlju pjevale zvijezde

U domu srpskog pjevača Saše Matića (47) jučer je vladala prava slavljenička atmosfera – njegova mlađa kći Tara proslavila je 18. rođendan, a ponosni otac pobrinuo se da taj trenutak ostane nezaboravan. Obitelj Matić organizirala je veliku proslavu na koju je stigao gotovo cijeli srpski estradni vrh.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Nakon što su se uzvanici okupili, slavlje je započelo uz zvuke harmonike Aleksandra Sofronijevića, a vrhunac večeri uslijedio je kada je domaćin uzeo mikrofon. Saša je održao kratak, ali emotivan govor koji je izmamio suze mnogima u publici.

"Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam zahvalim što ste došli. Ova večer posvećena je mojoj kćeri, ali i svima vama. Kad sam je pitao kako želi da slavimo, rekla mi je: 'A što, tata? Aleksandri si slavio, a meni nećeš?' Tad sam odlučio da napravim proslavu kako dolikuje", rekao je Saša, pa nastavio: "Drugi razlog je bio taj što sam htio testirati sebe – jesam li zaista moćan, bogat, uspješan? I večeras vidim da jesam, jer ne mislim na novac i karijeru, već na vas. Večeras sam najbogatiji čovjek – zajedno sa svojom obitelji", rekao je.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Nakon dirljivih riječi, Saša je zapjevao bezvremenski hit svog prijatelja Šabana Šaulića "Vjerujem u ljubav", a gosti su oduševljeno zapjevali s njim.

Slavljenička atmosfera nastavila se kada je mikrofon preuzela Ilda Šaulić i razgalila okupljene pjesmom "Stani dušo da te ispratim". Veselje je trajao do kasnih sati, a spomenuti mikrofon uzelo je još nekoliko kolega sa scene.

Podsjetimo, Saša Matić od 2003. u braku je s Anđelijom Matić s kojom je dobio dvije kćeri - Aleksandru i Taru.

