Kći Mile Kitića u zanosnoj haljini proslavila 28. rođendan: Ovako je izgledala prije

Kći popularnog pjevača Mile Kitića, također pjevačica Elena Kitić, proslavila je 28. rođendan u društvu obitelji, najbližih prijatelja i suradnika, a slavlje je pretvorila u veliki tulum za pamćenje.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile fotografije i snimke s proslave, a svima je za oko zapela Elenina ljepota i besprijekorna linija. Pjevačica je na svom izgledu marljivo radila kroz vrijeme, a prije samo nekoliko godina izgledala je potpuno drugačije.

Zanimljivo je da Elena, unatoč tome što dolazi iz poznate glazbene obitelji, vozi automobil koji se često opisuje kao "najskromniji na estradi". Vlasnica je Mercedesa CLK 00 Cabrio, čija se cijena na oglasnicima polovnih automobila kreće između 3.500 i 6.000 eura. Kako se ranije pisalo, automobil obožava i ne želi ga mijenjati, iako su joj roditelji više puta nudili da ga zamijeni novijim modelom.

