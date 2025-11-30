Rugali su joj se zbog izgleda, a onda je osvojila Hollywood: Kako danas izgleda Kate Winslet?

Kate Winslet, jedna je od najprepoznatljivijih glumica današnjeg vremena. Rođena 5. listopada 1975. u Readingu, Engleska, Winslet je odrasla u skromnoj obitelji s umjetničkim duhom. Njezin otac, glumac, i majka, odgojiteljica, podržavali su njezinu strast prema glumi od najranijih dana.

Nakon početaka u britanskim TV serijama, pravi proboj došao je 1994. godine filmom Heavenly Creatures. Slavu je stekla s Titanicom (1997), gdje je u ulozi Rose postala globalna zvijezda. Film je postao kulturni fenomen, a Kate je potvrdila svoj talent i za druge velike uloge u filmovima poput Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) i The Reader (2008), za koji je osvojila Oscara. Kako se mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji.