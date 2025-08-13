Jole na romantičnoj večeri sa suprugom: Ona pripijenom haljinom izazvala oduševljenje fanova

Pjevač Joško Čagalj Jole (53) ovo ljeto nastupa gotovo bez predaha – od velikih koncertnih pozornica do manjih ljetnih manifestacija, njegov raspored ispunjen je do posljednjeg dana. No, koliko god posao bio zahtjevan, obitelj mu je uvijek na prvom mjestu.

Svaki slobodan trenutak koristi kako bi bio uz suprugu Anu i njihovo četvero djece. Tako je sinoć iskoristio priliku za romantičan izlazak u dvoje. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa suprugom.

"Večeri s tobom", napisao je. Objavu su ubrzo preplavili komentari obožavatelja koji su imali samo riječi hvale za poznati par, a posebno za lijepu Anu.

Iako Jole već godinama s ljubavlju priređuje energične nastupe svojoj publici, privatno jednako strastveno uživa u ulozi supruga i oca. On i Ana slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a početkom lipnja proslavili su 19 godina braka. Tada je pjevač još jednom pokazao koliko mu je supruga važna.

"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", objavio je tada na svom Instagramu.

