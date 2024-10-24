{NOINDEX-NOFOLLOW} Izabel Kovačić oduvijek je znala što želi: Zanosna i uspješna WAGsica - Net.hr
Izabel Kovačić oduvijek je znala što želi: Zanosna i uspješna WAGsica

O Izabelinoj trudnoći u početku se ništa nije znalo, a informacija o tome da čekaju drugo dijete stigla je uoči Europskog prvenstva. Tada je na Instagramu objavila fotografiju u uskoj haljini u kojoj je naglasila trudničku figuru.
O Izabelinoj trudnoći u početku se ništa nije znalo, a informacija o tome da čekaju drugo dijete stigla je uoči Europskog prvenstva. Tada je na Instagramu objavila fotografiju u uskoj haljini u kojoj je naglasila trudničku figuru.
Izabel Kovačić (31) i Mateo Kovačić (30) postali su roditelji djevojčice Lune. U galeriji pogledajte zanosna izdanja jedne od najpopularnijih supruga nogometaša.

24.10.2024.
8:25
Dora Jamnik
Mateo KovačićIzabel Kovačić
Izabel Kovačić oduvijek je znala što želi: Zanosna i uspješna WAGsica