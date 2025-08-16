Iva Šarić otkriva trikove svoje beauty rutine, ali i koji su IN komadi u njezinom ormaru

Bivša manekenka i voditeljica Iva Šarić Petković (36) već godinama slovi za jednu od najljepših Hrvatica. Od dana kada se pojavila pred kamerama do današnjeg užurbanog života zaposlene majke troje djece, ostala je vjerna sebi – i to se vidi na svakom koraku. Kod nje nema gomilanja proizvoda i komada “za svaki slučaj”. U kupaonici i ormaru vlada stroga selekcija, sve što se tamo nađe ima svoju svrhu, a sve što nema - leti van.

Ne juri za brzim rješenjima ni viralnim trikovima, jer dobro zna da prava njega i dobar stil ne nastaju preko noći. Više vjeruje u rutinu nego u čuda iz reklama, pa su njezini saveznici bezvremenski komadi koji izdrže svaku sezonu i detalji koji izgled podignu bez puno muke.

Iva je odavno prošla fazu impulzivne kupovine i shvatila da moda nije maraton za trendovima, nego trka u kojoj jedini cilj vrijedan truda jest osjećati se dobro u onome što nosiš. Možda baš zato, dok se trendovi izmjenjuju brzinom svjetlosti, ona ostaje dosljedna, svoja i uvijek korak ispred - jer pravi stil ne zastarijeva.

Bez kojeg skincare proizvoda vaša rutina ne bi bila potpuna?

Definitivno bez Sepai kreme sa zaštitnim faktorom 50. Koristim je ljeti i zimi i veliki sam zagovornik nanošenja zaštitnih faktora na lice, jer oni uvelike pomažu da moja koža izgleda njegovano i zaštićeno tijekom cijele godine.

Koji je najskuplji beauty tretman koji ste isprobali i vrijedi li tog novca? A koji vas je jeftin proizvod ugodno iznenadio?

Najskuplji tretman je sigurno bilo lasersko uklanjanje dlačica i da, vrijedio je svakog novčića, jer osim što je uklonio dlačice, koža je nakon njega bila izrazito glatka i baršunasta. Od jeftinijih proizvoda koji su ostavili veliki dojam izdvojila bih kreme za njegu kože većine drogerijskih brendova i Carmex balzam za njegu usana.

Kako gledate na kozmetiku koja obećava instant rezultate – isplati li se ili je samo marketinški trik?

Moram priznati da nisam probala takve proizvode, jednostavno nisam pobornik instant rezultata. Za većinu dobrih rezultata na koži i tijelu potreban je trud, rad i dosljednost.

Postoji li neki proizvod kojem ste godinama vjerni ili, s druge strane, onaj koji je bio popularan, a potpuno vas je razočarao?

Godinama sam vjerna losionu P50 od Biologique Recherchea. Od prvog trenutka kad sam ga probala pa sve do danas on je neizostavan korak u mojoj njezi, ali koristim ga isključivo zimi. Teško da mogu izdvojiti proizvod koji me razočarao. Bez obzira na to što volim isprobavati novitete, uvijek dobro promislim prije nego što nešto stavim na vlastitu kožu, pa tako nemam proizvod s kojim sam bila jako razočarana.

U čiji biste ormar najradije zavirili?

Iako nemam osobu za koju mogu reći da mi je modna ikona, s druge strane postoji puno žena koje imaju stila i zaista oduzimaju dah svojim odjevnim kombinacijama. Volim stil Kate Middleton – jako je istančan, ukusan i primjeren, uvijek pogodi dress code i izgleda jednostavno, a opet efektno, u čemu god da se pojavi.

Koji beauty proizvod smatrate najprecijenjenijim?

Eye patches. Probala sam ih, ali zaista smatram da nemaju neku posebnu svrhu.

Imate li trik kako uštedjeti na kozmetici, a da rezultat i dalje bude odličan?

Svima savjetujem da radije ulože novac u kvalitetnu kremu i serum te da prestanu koristiti pudere za dnevne prilike. Tekući i kameni puderi zatvaraju pore i zbog toga dugoročno ostavljaju posljedice na koži. Zaista smatram da lice i koža izgledaju i djeluju svježije i ljepše bez teškog make-upa. Umjesto toga dovoljno je staviti samo malo korektora i kremu sa zaštitnim faktorom.

Kada nekoga prvi put vidite, što vam prvo privuče pažnju u njegovom stilu odijevanja?

Prvo primijetim način na koji osoba nosi neki odjevni predmet, kako ga je uskladila i kako ga je istaknula. Mislim da će isti odjevni predmet na dvije različite osobe u potpunosti izgledati drugačije, zato je važno izgraditi svoj stil i nositi isključivo ono u čemu se osjećamo ugodno i lijepo.

Postoji li trend koji vam se isprva nije sviđao, a sada ga rado nosite?

Dok sam bila mlađa, nisam voljela nositi kapute i odijela, a danas je moj ormar bez toga nezamisliv. Odijela imam za sve prigode i u svim bojama, a bez kaputa ne mogu zamisliti jesen i proljeće.

Koji odjevni komad ne biste odjenuli?

Nikada ne bih obula balerinke. Čak ni u fazi njihove najveće popularnosti oduprijela sam se tom trendu, jer zaista mislim da bih se čudno osjećala. Iako ih volim vidjeti na nekome drugome, na sebi ih ne mogu zamisliti.

Kakvo je vaše mišljenje o fast fashionu?

Protiv sam fast fashiona iz ekoloških razloga. Gomilanje i proizvodnja bilo kakvih komada odjeće za mene nema smisla, isto kao i mijenjanje trendova brzinom munje. To je veliki i globalni problem. Osobno ne volim gomilanje proizvoda i kupovinu bilo čega samo zato što je neki model trenutačno u trendu, već kupujem stvari koje ću nositi duže. Pritom volim da je odjeća koju nosim kvalitetna, ugodna i udobna.

Koje modne komade smatrate obaveznima u ormaru svake sezone?

Dobre bikerske čizme, dugi kaput i klasično crno odijelo.

Jeste li skloni ulagati u komade koji su trenutno u trendu, iako znate da će brzo izaći iz mode?

Ne baš. Sve što kupim volim nositi i uvijek dobro promislim prije kupovine. No dok sam bila mlađa, znalo mi se dogoditi da kupim čizme ili haljinu koje su u trendu i doslovno ih obučem jednom ili niti jednom, jer bez obzira na to što su bile trend i svidjele mi se, ipak sam shvatila da mi ne stoje i ne uklapaju se u moj stil. Takve stvari uvijek radije proslijedim prijateljicama nego da mi beskorisno stoje u ormaru.

Koji ste modni komad skupo platili, a na kraju ste požalili?

Možda neke lijepe stvari koje nisam imala priliku nositi. Dogodilo mi se da kupim lijepe cipele ili haljinu, ali jednostavno nije bilo prigode gdje bih ih nosila, zato danas kupujem ciljano i promišljeno.

Postoji li neki komad iz prošlih sezona za koji biste voljeli da se vrati u modu?

Ne, jer nosim ono što mi se sviđa bez obzira na to je li u modi ili nije. Danas je zaista relativno reći za nešto da je trend, jer se trendovi toliko brzo mijenjaju da ih je nemoguće slijepo pratiti. Smatram da je najljepše kada osoba izgradi svoj stil ne prateći trendove, već prateći vlastito viđenje, ukus, stil i osjećaj za modu i lijepo.

